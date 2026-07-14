Säljare över telefon sökes till Friska Hem Sverige AB
Friska Hem Sverige AB / Kundservicejobb / Göteborg Visa alla kundservicejobb i Göteborg
2026-07-14
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Vi söker dig som vill ta nästa steg och kickstarta din karriär! Hos oss får du möjligheten att utvecklas, bygga värdefull erfarenhet och växa i en inspirerande miljö där din drivkraft och ambition gör skillnad. Är du nyfiken, engagerad och redo för nya utmaningar? Då vill vi gärna lära känna dig!
Vad vi erbjuder:
Prestationsbaserad lön – Ju bättre du presterar, desto mer tjänar du!
Tider: 10:00 - 16:00
Arbeta hemifrån eller från vilken plats i Sverige som helst.
Utvecklingsmöjligheter – Här kan du lära dig nytt och bygga en stark grund för framtiden.
Vem är du?
Social och driven - Ta dig an utmaningar.
Ansvarstagande – Gör jobbet med en positiv inställning.
Nyfiken på att lära – Det viktigaste är inte erfarenhet, utan viljan att utvecklas!
Vad går jobbet ut på?
Man kommer främst att jobba med att sälja in nya kunder till våra tekniker i form av Fukt & Mögelkontroller, Ventilationsgenomgångar eller Radonbesiktningar.
Friska Hem Sverige AB grundades i maj 2020 med en kärnverksamhet inom fuktskyddskontroll och åtgärder. Våra tekniker är verksamma i hela Skåne, Göteborg och till viss del i Stockholm.
Ansök nu!https://www.instagram.com/friskahemsverige Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: jobb@friskahemsverige.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friska Hem Sverige AB
(org.nr 559254-3903), http://www.friskahemsverige.se
411 03 GÖTEBORG Jobbnummer
10002880