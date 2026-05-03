Säljare Online Sales - Huvudkontoret
Riddermark Bil AB / Butikssäljarjobb / Stockholm Visa alla butikssäljarjobb i Stockholm
2026-05-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Riddermark Bil AB i Stockholm
, Järfälla
, Botkyrka
, Täby
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige
Riddermark Bil är Sveriges största och snabbast växande marknadsplats för begagnade bilar. Idag består bolaget av ca 600 medarbetare i Sverige. Här är gemenskap, en familjär atmosfär och möjligheten till personlig utveckling viktiga delar trots bolagets storlek. Nu utökar vi vårt säljteam ytterligare och söker därför drivna lagspelare till vårt huvudkontor i Alvik, Stockholm.
Om dig
Vi söker personer med specifika attityder och egenskaper, samt med en tidigare framgångsrik bakgrund inom försäljning. Gillar du förändring och triggas av utmaningar? Är du ständigt nyfiken och beredd att göra det lilla extra? Älskar du kundkontakt och brinner för den magi som uppstår vid en god försäljning? Då kan du vara rätt medarbetare för oss - och vi arbetsplatsen för dig. Du behöver ha hög energinivå och en riktig vinnarskalle.
Vi gillar mångfald och ser gärna att fler tjejer söker våra tjänster.
Om Rollen
Vi söker nya kollegor till en utav våra mest expansiva enheter - Online Sales på avdelningen Outbound. Här ringer du utgående samtal till presumtiva kunder till Riddermark Bil. Via telefon kommer du att bearbeta ett stort antal kunder varje dag som på olika sätt varit i kontakt med Riddermark Bil men som ännu inte hittat sin drömbil. Din uppgift är att på ett konsultativt sätt guida dessa kunder till den rätta bilen för dem.
För denna roll är det ett väldigt stort plus om du tidigare arbetat med tele-marketing eller liknande med telefon som huvudredskap.
Du behöver också vara intresserad av personlig utveckling då vi vill att alla medarbetare skall kunna klättra vidare inom företaget.
Att sälja hos oss
Är enkelt. Har du ett högt engagemang, lyhördhet och ett starkt intresse? Bilförsäljning hos oss är modernt och kundfokuserat och affärerna görs lika enkelt och snabbt som noggrant och personligt. I rollen som bilförsäljare på Riddermark Bil arbetar du med bilaffärens alla steg, från första kundkontakt till leverans och eftervård. Riddermark Bil har Sveriges största utbud av begagnade bilar. Därför blir förmågan att kunna göra en relevant behovsanalys och snabbt skapa en relation med kunden avgörande. Som säljare hos oss jobbar du i team om 10-12 personer med en gruppchef som har till uppgift att leda gruppen mot tydliga gemensamma mål.
Låter det intressant
Vi erbjuder en modern arbetsplats i ett snabbväxande och lönsamt företag som ständigt står i fronten och
utvecklar bilbranschen i Sverige med nya idéer och digitala verktyg.
Innovation och kreativitet rankas högt hos oss.
Vi är idag ca 600 anställda fördelade på 14 butiker, ett logistikcenter och ett huvudkontor. Trots vår storlek beskrivs vi ofta som ett mindre familjebolag, här får du vara med och påverka och hjälpa till att hela tiden driva vår tillväxt i rätt riktning med fler och nöjdare kunder. Riddermark bil är ett utav Sveriges mest expansiva företag, den självklara marknadsplatsen för begagnade bilar. Stolt leder vi utvecklingen inom försäljning och avyttring av begagnade bilar genom lagarbete, nytänkande och lyhördhet. Med flera stora anläggningar i Sverige hjälper vi privatpersoner och företag med sina bilaffärer. Vi bygger och utvecklar egna IT-system om vi helt enkelt anser att det saknas tillräckligt bra sådana, och varje dag strävar vi efter att göra allting lite bättre. Våra medarbetare rekryteras främst för sin förmåga att leva upp till våra viktiga värderingar - ärlighet, ansvar, trygghet, engagemang och respekt - något som gör oss starkare och är uppskattat av våra under. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Riddermark Bil AB
(org.nr 556750-7693)
1 Demogatan (visa karta
)
101 01 STRÄNGNÄS Kontakt
Rekryterare
Alice Sånemyr karriar@riddermarkbil.se Jobbnummer
9887773