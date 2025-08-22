Säljare Och Some Ansvarig Till Veromoda, Västervik
Snitz Mode AB / Butikssäljarjobb / Västervik Visa alla butikssäljarjobb i Västervik
2025-08-22
VERO MODA är en del av modekoncernen BESTSELLER och ett av Europas största klädmärken. Med feminint mode kan kunden välja allt från säsongens trendiga plagg till garderobens stilsäkra klassiker.
Nu söker vi en säljare med SOME ansvar som vill vara med i den fortsatta utvecklingen av VEROMODA, Västervik.
Vi söker dig som brinner för försäljning, älskar mode och drivs av att överträffa kundens förväntningar genom att alltid visa en positiv attityd och ge en service i toppklass.
Ansvarsområden
Som säljare hos oss befinner du dig alltid mitt i händelsernas centrum. Ditt uppdrag är att driva försäljning och tillsammans med dina kollegor alltid värna om att varje besökare möts av kunniga, intresserade och tillgängliga säljare.
På VERO MODA arbetar vi även med försäljning via våra Sociala kanaler. Vi söker dig som har en naturlig närvaro framför kameran och god kännedom inom Instagram & Tiktok. Du har förmågan att engagera följare och känner dig trygg med att vara ansiktet utåt för våra sociala medier.
Det har du med dig
Vi söker dig som fyllt 18 år och gärna med erfarenhet av detaljhandel och säljarrollen, gärna från en modebutik. Du bör vara handlingskraftig och tydligt mål- och resultatinriktad. Du har lätt för att samarbeta och känner en stolthet i att alltid ge bra service.
För att trivas och lyckas som säljare på VERO MODA tror vi att du är en glad och inspirerande person med mycket energi och engagemang.
Anställningsform
Tjänsten är deltid med start September eller enligt överenskommelse. Vi tillämpar provanställning.
Låter detta intressant? Skicka då in CV och personligt brev till ansokan.veromoda@raatex.se
. Vi kommer att börja med rekryteringen omgående så skicka in din ansökan så snart som möjligt, men som senast
2025-08-31
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
