Säljare och projektkoordinator inom trähusbyggnation
2026-04-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vi är ett byggföretag som arbetar med hela kedjan - från produktion och försäljning till färdigställande av trähus. Nu söker vi en driven och tekniskt kunnig medarbetare som kan axla rollen som länken mellan oss och våra kunder.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Försäljning och förhandling: Skriva offerter, driva förhandlingar och ansvara för hela försäljningsprocessen fram till avslut.
Kundkontakt: Proaktivt söka nya kunder via digitala kanaler, genomföra möten på kontoret och upprätthålla goda kundrelationer.
Inköp och logistik: Hitta rätt byggmaterial och sköta löpande kontakt med leverantörer.
Teknisk rådgivning: Du har god förståelse för byggnormer och standarder vid byggnation av trähus för att kunna ge professionell vägledning till kunderna.Publiceringsdatum2026-04-11Kvalifikationer
Språk: Flytande kunskaper i svenska och ryska. Engelska ses som en stor merit.
Erfarenhet: God kännedom om byggtekniska standarder och konstruktion av trähus.
Kompetens: Dokumenterad erfarenhet av försäljning och förmåga att formulera professionella affärsförslag. Goda datorvanor och program som Word och Excel.
Personliga egenskaper: Du är kommunikativ, affärsorienterad och strukturerad.
Vi erbjuder:
En ansvarsfull roll i ett växande företag.
Möjlighet att påverka din inkomst genom resultat.
En dynamisk arbetsmiljö med fokus på kvalitet och kundnöjdhet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-10
E-post: ruslan@optimeahus.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Optimea Hus AB
(org.nr 559130-7235)
Gjuterivägen 13 (visa karta
)
168 67 BROMMA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Ruslans Sosnovskis ruslan@optimeahus.se Jobbnummer
9848888