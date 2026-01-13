Säljare och produktion av blommor i utemiljö
Här i Mölltorp producerar och säljer vi bland annat blomsterkreationer till offentliga platser runt om landet. Vårt företag behöver ytterligare en person som kan stärka både vår försäljning och produktionsplanering.
Kunskap som vi eftersträvar hos dig är : Säljförmåga förstås, produktionsplanering, IT- kunskap, logistik och fraktplanering.
Ett stort plus är växtkunskap, truckkörkort.
Egenskaper som vi hoppas på : Positiv och kundvänlig, ansvarstagande, initiativrik, tycker om att ta dig an nya uppgifter, flexibel, stresstålig, lösningsorienterad och kreativ.
Vi önskar hitta den som hjälper till att behålla och utveckla långvariga kundrelationer men även skapa nya. Vi är ett brett företag med många uppgifter, vilket ger oss möjligheten att anpassa och utveckla en mer detaljerad arbetsbeskrivning när vi hittar rätt person .
Heltid under säsong Mars till September med möjlighet till förlängning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
E-post: garden@molltorp.com Arbetsgivarens referens
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mölltorps Utemiljö & Handelsträdgård AB
(org.nr 556285-8554), http://www.molltorp.com
Trädgårdsgatan 5 (visa karta
546 72 MÖLLTORP Körkort
Jenny Johansson garden@molltorp.com 050530752 Jobbnummer
