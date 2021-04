Säljare och kundrådgivare till Synsam Täby 80% - Synsam Group Sweden AB - Säljarjobb i Täby

Synsam Group Sweden AB / Säljarjobb / Täby2021-04-14Är du vår nästa Style and Customer Advisor? Gillar du högt tempo samt är säljdriven och modeintresserad, då passar du bra in i vårt team. Vi är ett bra team bestående av Leg Optiker, Store Manager och Style and Customer Advisor. Tillsammans ska ni se till att Synsams kunder går ut från butiken med ett leende och nya glasögon. När du är på jobbet så är ditt huvudansvar att hjälpa och inspirera våra kunder till nöjda inköp. Du har ett ansvar för att kunden blir sedd och väl bemött i butiken.Beskrivning av tjänsten och din profil:Tillsammans i teamet jobbar ni med att butiken är attraktiv för både kund och kollegor, så du är en person som tycker mycket om att jobba tillsammans med andra och har lätt för det.För att lyckas i rollen som Style and Customer Advisor gillar du mötet med kund och är bra på det. Du är lyhörd för kundens behov och är duktig på att ge bra service och överträffa kundens förväntningar.Du är resultatdriven och målinriktad! Håller en hög kvalitet i arbetet och säkerställer en hög kundnöjdhet. Tar ägarskap för brister och problem till dess att det är löst.Du sprider glädje och energi! Har förmåga att lägga ner tid och engagemang på ditt arbete. Din energi sprids till kunderna såväl som kollegor.Du tar ansvar för både dina egna arbetsuppgifter men även för butikens gemensamma resultat.Har lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter både i det dagliga arbetet i butiken men också i arbetssätt. Du gillar när det sker förändringar.Tidigare erfarenheter:Detaljhandel, gärna ett års erfarenhet.Det vi gillar med Synsam:Att vi har snyggt koncept med fina lokaler.Är ledande inom branschen.Vi vill stötta dig i din utveckling och gör du ett bra jobb finns fina karriärmöjligheter.2021-04-14Rekryteringen sker löpande. Ansökningar tas emot elektroniskt.Klicka här för att söka jobbet redan idagVälkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidDeltid/ Ej specificeratFast och rörlig del enligt kollektivavtalSista dag att ansöka är 2021-06-30Synsam Group Sweden AB5690098