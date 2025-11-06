Säljare och/eller Egenvårdsrådgivare till Kronans Apotek i Varberg
Kronans Apotek AB / Apotekarjobb / Varberg Visa alla apotekarjobb i Varberg
2025-11-06
Välkommen till vår värld! Vår vision är en värld som mår bra, och du kan hjälpa oss att göra den visionen verklig. Vi tror att meningsfulla arbetsuppgifter, starka teamrelationer och en generös dos skratt skapar en arbetsmiljö som inspirerar och stärker oss och alla våra kunder. Med fokus på både här och nu, samt på framtiden - bidrar vi tillsammans till en värld som mår bra!
Din roll som säljare/egenvårdsrådgivare för Kronans Apotek i Varberg - Håsten Vårdcentral och Västra Vallgatan
Vi söker en serviceinriktad och engagerad säljare till våra två apotek Håsten Vårdcentral och Västra Vallgatan. Du kommer dagligen arbeta med att hjälpa våra kunder till bättre hälsa.
Våra apotek erbjuder två olika miljöer med spännande variation. Västra Vallgatan är ett stort och rymligt apotek mitt i Varbergs stadskärna. Här möter du ett blandat kundflöde och apoteket erbjuder tjänster som vaccinationer. Håstens Vårdcentral är ett personligt och familjärt apotek med många stamkunder och ett nära samarbete med vårdcentralen. Apoteket är recepttungt och fokus ligger på trygghet, kvalitet och fina kundrelationer.
Det dagliga arbetet är omväxlande och innefattar allt från att ge bästa möjliga kundservice till försäljning av egenvårdsprodukter. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:
- Kassahantering.
- Påfyllning, skyltning och frontning av varor.
- Främja delaktighet och samarbete inom apoteket och tillsammans med teamet skapa positiva kundupplevelser.
- Beställning av varor och lagerhantering.
Anställning och arbetstider
Öppettiderna varierar på apoteken. Håstens Vårdcentral är ett måndag till fredag apotek och har öppet 08:00-17:00. Västra Vallgatan är öppet på vardagar mellan 09:00-18:00 och på lördagar mellan 09:00-15.00. Vi erbjuder en tillsvidareanställning med inledande provanställning. Önskad start enligt överenskommelse.
Vi söker dig som har erfarenhet av service och försäljning. Om du utbildar dig till farmaceut just nu, har tidigare erfarenhet från apoteksbranschen eller är utbildad apotekstekniker ser vi det som meriterande.
För att trivas i rollen tror vi att du brinner för att hjälpa kunder och ge professionell service. På apoteket stöttar vi varandra i det dagliga arbetet och tillsammans skapar vi en trivsam, hållbar och trygg arbetsmiljö där vi utvecklas, har roligt och gläds åt våra framgångar. Till stöd finns en stark region och serviceorganisation samt kollegor över hela landet.
Din ansökan
Om detta låter som rätt utmaning för dig tveka inte att skicka din ansökan till oss. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. I din ansökan vill vi ha ditt CV eller din LinkedInprofil. Personligt brev? Det kan du skippa! Vi är intresserade av din kompetens, lära känna dig gör vi vid en eventuell intervju.
I slutet av rekryteringsprocessen tillämpar vi en bakgrundskontroll på samtliga personer vi vill anställa, oavsett roll eller funktion. Då vi enbart tillämpar detta på slutkandidat informerar vi mer om det längre fram
Varmt välkommen med din ansökan!
Kärnan inom Kronans Apotek handlar om att vi ska må bra tillsammans. När vi har meningsfulla uppgifter, omfamnar varandras olikheter och delar många skrattar kan vi göra stor skillnad tillsammans. Strävan om att må bra är något vi delar med våra fackliga parter och tillsammans arbetar vi för en värld som mår bra. För att komma i kontakt med facklig representant Gunilla Andersson, maila gunilla.andersson@kronansapotek.se
alternativt Elvira Tabakovic, mailaelvira.tabakovic@kronansapotek.se
samt facklig representant Aisha Karimi från Sveriges Farmaceuter, maila af.kronan@sverigesfarmaceuter.se
.
Så vilken väg vill du ta för att upptäcka din fulla potential? Leda, bredda eller djupa - valet är ditt!
Vi tror på att varje medarbetare har sin egen unika resa att göra, och vi är här för att stötta dig på den resan. Genom Må-bra samtal och vår kompetenstidsplan skräddarsyr vi en utvecklingsväg som passar just dig. Kanske vill du bli apotekets stjärna i kundservice, eller kanske lockar det dig att dyka djupare in i vår digitala värld? Möjligheterna är oändliga! Ersättning
