Säljare och/eller Egenvårdsrådgivare till Kronans Apotek i Gällivare Malmhe
Välkommen till vår värld! Vår vision är en värld som mår bra, och du kan hjälpa oss att göra den visionen verklig. Vi tror att meningsfulla arbetsuppgifter, starka teamrelationer och en generös dos skratt skapar en arbetsmiljö som inspirerar och stärker oss och alla våra kunder. Med fokus på både här och nu, samt på framtiden - bidrar vi tillsammans till en värld som mår bra!
Din roll som säljare/egenvårdsrådgivare för Kronans Apotek i Gällivare MalmhedenVi söker en serviceinriktad och engagerad säljare till vårt apoteki Malmheden. Du kommer dagligen arbeta med att hjälpa våra kunder till en god hälsa. Apoteket är beläget i Malmhedens idustriområde i samma byggnad med Stora Coop. Du kommer arbeta tillsammans med ett härligt team bestående av 2 farmaceuter samt 1 säljare som gemensamt tar stort ansvar för apoteket och skapar kundupplevelser i världsklass.
Det dagliga arbetet är omväxlande och innefattar allt ifrån att erbjuda bästa möjliga kundservice och försäljning av egenvårdsprodukter. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar följande:
- Kassahantering.
- Påfyllning, skyltning och frontning av varor.
- Skapa delaktighet inom apoteket och verka för en god gruppdynamik med teamet där ni tillsammans skapar kundupplevelser i världsklass.
- Beställning av varor och lagerhantering.
Apoteket är öppet 09-17 på vardagar. Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid och du kommer tillhöra apotekschef Perttu Laurilas team. Önskad start maj 2026 eller enligt överenskommelse.
Vi söker dig som har erfarenhet av service och försäljning. Utbildar du dig just nu till farmaceut eller har tidigare erfarenhet från apoteksbranschen är detta meriterande.
För att trivas i rollen tror vi att du brinner för att hjälpa och erbjuda våra kunder en professionell service. På apoteket hjälps vi alla åt med det dagliga arbetet och tillsammans skapar vi en trevlig, välmående och trygg arbetsmiljö där vi växer, har roligt och delar med oss av våra framgångar. Till vår hjälp finns en stark region och serviceorganisation samt kollegor över hela landet.
Din ansökanOm detta låter som rätt utmaning för dig tveka inte att skicka din ansökan till oss. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. I din ansökan vill vi ha ditt CV eller din LinkedInprofil. Personligt brev? Det kan du skippa! Vi är intresserade av din kompetens, lära känna dig gör vi vid en eventuell intervju.
I slutet av rekryteringsprocessen tillämpar vi en bakgrundskontroll på samtliga personer vi vill anställa, oavsett roll eller funktion. Då vi enbart tillämpar detta på slutkandidat informerar vi mer om det längre fram
Har du frågor om tjänsten går det bra att kontakta apotekschef Perttu Laurila tel. 070-1981136.
Varmt välkommen med din ansökan!
Kärnan inom Kronans Apotek handlar om att vi ska må bra tillsammans. När vi har meningsfulla uppgifter, omfamnar varandras olikheter och delar många skrattar kan vi göra stor skillnad tillsammans. Strävan om att må bra är något vi delar med våra fackliga parter och tillsammans arbetar vi för en värld som mår bra. För att komma i kontakt med facklig representant Stephanie Nielsen från Unionen, maila Stephanie.nielsen@kronansapotek.se
och facklig representant Aisha Karimi från Sveriges Farmaceuter, maila af.kronan@sverigesfarmaceuter.se
.
Så vilken väg vill du ta för att upptäcka din fulla potential? Leda, bredda eller djupa - valet är ditt!
Vi tror på att varje medarbetare har sin egen unika resa att göra, och vi är här för att stötta dig på den resan. Genom Må-bra samtal och vår kompetenstidsplan skräddarsyr vi en utvecklingsväg som passar just dig. Kanske vill du bli apotekets stjärna i kundservice, eller kanske lockar det dig att dyka djupare in i vår digitala värld? Möjligheterna är oändliga! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kronans Apotek AB
https://www.kronansapotek.se
