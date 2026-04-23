Säljare och/eller Egenvårdsrådgivare till Kronans Apotek i Gällivare
Kronans Apotek AB / Butikssäljarjobb / Gällivare Visa alla butikssäljarjobb i Gällivare
2026-04-23
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kronans Apotek AB i Gällivare
, Kiruna
, Boden
, Arjeplog
, Kalix
eller i hela Sverige
Välkommen till vår värld! Vår vision är en värld som mår bra, och du kan hjälpa oss att göra den visionen verklig. Vi tror att meningsfulla arbetsuppgifter, starka teamrelationer och en generös dos skratt skapar en arbetsmiljö som inspirerar och stärker oss och alla våra kunder. Med fokus på både här och nu, samt på framtiden - bidrar vi tillsammans till en värld som mår bra!
Din roll som säljare/egenvårdsrådgivare för Kronans Apotek i Gällivare
Vi söker en serviceinriktad och engagerad säljare till oss på Kronans Apotek i Norrskensgallerian där du kommer att tillhöra ett nytt team på vårt apotek i hjärtat av Gällivare!
Du kommer dagligen arbeta med att hjälpa våra kunder till bättre hälsa. Apoteket ligger centralt i Gällivare, nära butiker och med naturen runt hörnet. Här kombineras stadens puls med närheten till fjäll, friluftsliv och ett aktivt liv utanför jobbet. Det är ett stort apotek där du dessutom blir en del av ett starkt samarbete med våra två andra apotek i Gällivare - tillsammans bygger vi något riktigt bra!
Det dagliga arbetet är omväxlande och innefattar allt från att ge bästa möjliga kundservice till försäljning av egenvårdsprodukter. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:
Kassahantering.
Kundmöte.
Påfyllning, skyltning och frontning av varor.
Främja delaktighet och samarbete inom apoteket och tillsammans med teamet skapa positiva kundupplevelser.
Beställning av varor och lagerhantering.
Apoteket är öppet 10-18 på vardagar, 10-15 på lördagar och Stängt på söndagar. Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med inledande provanställning 6 månader och du kommer tillhöra apotekschef Rickard Lindmarks team. Start omgående.
Vi söker dig som har erfarenhet av service och försäljning. Om du utbildar dig till farmaceut just nu eller har tidigare erfarenhet från apoteksbranschen är det meriterande.
För att trivas i rollen tror vi att du brinner för att hjälpa kunder och ge professionell service. På apoteket stöttar vi varandra i det dagliga arbetet och tillsammans skapar vi en trivsam, hållbar och trygg arbetsmiljö där vi utvecklas, har roligt och gläds åt våra framgångar. Till stöd finns en stark region och serviceorganisation samt kollegor över hela landet.
Din ansökanOm detta låter som rätt utmaning för dig tveka inte att skicka din ansökan till oss. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. I din ansökan vill vi ha ditt CV eller din LinkedInprofil. Personligt brev? Det kan du skippa! Vi är intresserade av din kompetens, lära känna dig gör vi vid en eventuell intervju.
I slutet av rekryteringsprocessen tillämpar vi en bakgrundskontroll på samtliga personer vi vill anställa, oavsett roll eller funktion. Då vi enbart tillämpar detta på slutkandidat informerar vi mer om det längre fram
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi bryr oss mer - och det är även något vi delar med våra fackliga parter och tillsammans arbetar vi för en värld som mår bra. För att komma i kontakt med våra fackliga representanter kan du maila Stephanie Nielsen på Unionen via stephanie.nielsen@kronansapotek.se
eller Aisha Karimi på Sveriges Farmaceuter via af.kronan@sverigesfarmaceuter.se
. Vill du fördjupa dig i vårt kollektivavtal? Du hittar hela avtalet här!
Så vilken väg vill du ta för att upptäcka din fulla potential? Leda, bredda eller djupa - valet är ditt!
Vi tror på att varje medarbetare har sin egen unika resa att göra, och vi är här för att stötta dig på den resan. Genom Må-bra samtal och vår kompetenstidsplan skräddarsyr vi en utvecklingsväg som passar just dig. Kanske vill du bli apotekets stjärna i kundservice, eller kanske lockar det dig att dyka djupare in i vår digitala värld? Möjligheterna är oändliga! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-23
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kronans Apotek AB
(org.nr 556787-2048)
982 31 GÄLLIVARE Arbetsplats
Kronans Apotek Gällivare Norrskensgallerian Jobbnummer
9871786