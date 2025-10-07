Säljare och bageriexpert till Sveba Dahlen!
2025-10-07
Har du passion för bageri och erfarenhet inom branschen? Vill du ta nästa steg i din karriär och använda din expertis för att hjälpa andra bagerier att lyckas? Då kan denna roll vara perfekt för dig! Sveba Dahlen söker en Säljare och bageriexpert som kan kombinera sin kunskap inom bageri med förmågan att bygga kundrelationer och driva försäljning. Välkommen med din ansökan idag - vi tillämpar löpande urval.
OM TJÄNSTEN
Sveba Dahlen är ett svenskt företag som specialiserar sig på tillverkning av ugnar och andra bagerimaskiner för kommersiellt bruk. Sveba Dahlen är kända för sina högkvalitativa produkter som används i bagerier, konditorier och storskaliga industribagerier. De erbjuder ett brett sortiment av ugnar, degblandare och annan utrustning som är designad för att möta de höga kraven inom bageri- och livsmedelsindustrin. Sveba Dahlen har också ett starkt fokus på innovation, energieffektivitet och hållbarhet i sina produkter.
Som Säljare och bageriexpert kommer du att använda din bageriexpertis för att identifiera och uppfylla kundernas utrustningsbehov. Du kommer att arbeta nära bagerier inom flera olika kategorier, exempelvis dagligvaruhandeln, caféer och konditorier samt även restauranger, storkök, hotell och andra verksamheter i södra Sverige. Din uppgift är att rekommendera de bästa utrustningslösningarna, samtidigt som du bygger och underhåller långsiktiga kundrelationer
Du erbjuds
• Arbete med högkvalitativa produkter och en professionell organisation
• Arbete på ett välmående företag med starka ägare som levererat goda resultat flera år i rad
• Möjlighet att avancera inom både Sveba Dahlen och Middleby Corporation (ägarkoncernen)
• Frihet att planera dina dagar och din tid
Dina arbetsuppgifter
• Besöka bagerier och andra potentiella kunder för att förstå deras specifika behov
• Ge expertråd och rekommendationer om Sveba Dahlens bageriutrustning
• Ansvara för all försäljning av Sveba Dahlens erbjudande av bageriutrustning inom sitt dedikerade geografiska område. Detta innebär att man uppsöker och bearbetar existerande kunder till Sveba Dahlen samt uppsöker nya potentiella kunder
• Du har förmågan att planera bagerier, ge kvalificerade råd till kunder och förstå både ritningar och hur ett effektivt bageriflöde fungerar
VI SÖKER DIG SOM
• Har erfarenhet från bageribranschen, gärna som bagare eller inom en ledande funktion i ett bageri och har stark förståelse för bageriutrustning och dess tillämpning
• Erfarenhet av försäljning och förhandling
• Är flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift
• Goda kunskaper i MS Office
• Eftergymnasial utbildning inom relevant område
• B-körkort
• Baserad i södra Sverige
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Socialt självsäker
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
