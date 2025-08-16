Säljare och allt-i-allo ljud ljus och fastigheterbillebro.se
Vi har 2 olika företag med 2 helt skilda verksamheter, vi söker dig som kan klara av bägge: www.billebro.se
och www.rentalhome.se
Du får gärna vara mer än händig och gärna även rejält kunnig inom ljud och ljus.
Kan du mycket om reklam och hemsidor etc så är det en stor fördel.
Omgående tillsättning!
Information om arbetsplatsen:
se www.billebro.se
Logistik & distribution i Norden AB
1000kvm lagerbutik i Dörarp mellan Ljungby och Värnamo
Vi har sålt ljud och elektronik sedan 70-talet till mer än en halv miljon kunder i Skandinavien för totalt en halv miljard, vi har även fastighetsuthyrning till vindkraft mm via andra bolag tex rentalhome.se .
Vi har haft en dipp i verksamheten efter stängning av stor butik i Stockholm, och efterföljande fokus på andra verksamheter, men är nu starkt på väg uppåt igen.
Arbetsuppgifter :
Sköta försäljning via Hemsidan, Tradera, Blocket, Amazon mm. Annonsera varor.
Paketera och skicka ordrar.
Sköta support, returer, lager.
Vi söker dej som är framåt, självständig, ordning och reda, samt en Teamplayer !
Timanställning med efterföljande Hel eller Deltid.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av Ljud och Ljus, och gärna support och sälj erfarenhet.
Välkommen in i familjen !
Du får gärna ha erfarenhet av e-handel och kännedom om olika plattformar som fyndiq ebay tradera blocket mm mm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15
E-post: application@billebro.se Arbetsgivare Logistik & distribution i Norden AB
(org.nr 556423-2592)
Färsjövägen 18 (visa karta
)
341 55 VITTARYD Arbetsplats
Billebro Dörarp Jobbnummer
9461396