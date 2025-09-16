Säljare & Mekaniker för skidor och Cykel
2025-09-16
Nu har du chansen att bli en del av vårt kompetenta team på XXL Luleå! Vi arbetar för att ge våra kunder den bästa shoppingupplevelsen inom sport och friluftsliv och arbetar tillsammans som ett team för att nå våra gemensamma mål! Vi delar upp våra varuhus i följande avdelningar: Sport, löpning och träning - Barn och fritid - Friluftsliv och jakt - Skidor och cyklar - Verkstad - Lager och logistik - Kassa.
I denna tjänst kommer du både arbeta med försäljning samt service av skidor och cyklar.
Sysselsättningsgrad 50%
Dina ansvarsområden och arbetsuppgifter kommer att vara:
Hjälpa kunderna att hitta rätt produkter och identifiera behov.
Montering av skidor och cyklar
Service av skidor och cyklar
Hålla ordning och reda på avdelningen.
Försäljning av skidor och cyklar samt tillbehör.
För att lyckas i tjänsten tror vi att du:
Har relevant erfarenhet från en liknande position
Har ett intresse för produkterna och tjänsterna vi säljer
Motiveras av att skapa goda kundupplevelser
Har god samarbetsförmåga
Är effektiv, lösningsorienterad och har förmågan att snabbt anpassa dig till förändringar
Är strukturerad och ordningsam
Behärskar svenska eller ett skandinaviskt språk, skriftligt och muntligt
Vad kan du förvänta dig som anställd hos oss?
Hos XXL har vi fokus på våra medarbetare, deras utveckling och ett bra arbetsklimat. Vi arbetar strukturerat med utbildning och vidareutveckling av våra medarbetare. Hos oss finns goda möjligheter till intern utveckling och karriärmöjligheter. Vi har ett inkluderande klimat, där vi som team arbetar tillsammans för att nå våra mål. Vi kan erbjuda goda personalrabatter, friskvårdsbidrag, konkurrenskraftiga villkor och möjlighet att bli en del av Nordens största sportkedja!
Du kan läsa mer om hur det är att arbeta hos oss på vår karriärsida: Karriärsida - XXL Sverige
Är du den vi söker? Då ser vi fram emot att ta emot din ansökan!
Observera att vi endast behandlar ansökningar som kommer via vårt elektroniska ansökningsformulär. Ansök på tjänsten via knappen "Ansök här". Vi har valt att ersätta det personliga brevet med frågor. När du ska söka tjänsten kommer du att bli ombedd att ladda upp ditt CV och svara på våra frågor.
