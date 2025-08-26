Säljare & Administratör med känsla för affärer och struktur
2025-08-26
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
Detaljtryck Sweden AB
Är en modern och växande aktör inom trycksaker, profilkläder, reklamprodukter - och nu även digitala tjänster som webbutveckling och hantering av sociala medier. Vi växer och söker dig som vill kombinera försäljning med administration, och bli en nyckelperson i vårt team.
Om rollen
Det här är en kombinerad tjänst där du jobbar både med:
Aktiv försäljning av våra fysiska och digitala produkter
Intern administration och kundsupport
Du blir en central länk mellan kunder, leverantörer och våra produktionsteam.Publiceringsdatum2025-08-26Dina arbetsuppgifter
Försäljning & kundkontakt:
Sälja trycksaker, profilmaterial och digitala tjänster (t.ex. hemsidor, sociala medier, SEO)
Bygga relationer med nya och befintliga kunder
Ta fram offerter, boka möten, följa upp leads
Bidra till kampanjer, events och kreativa säljinsatser
Administration & koordinering:
Sköta orderflöde, fakturaunderlag och enklare kundsupport
Kommunicera med leverantörer, tryckerier och produktionspartners
Assistera internt med mallar, avtal, dokumentation och kundlistor
Du som söker:
Har erfarenhet av B2B-försäljning, kundkontakt eller administration
Är organiserad, lösningsorienterad och gillar att ta ansvar
Har god datorvana och jobbar effektivt i Office, Google Drive, Fortnox eller liknande
Bonus om du har koll på webb, annonsering, SEO, Canva eller sociala medier
Vi erbjuder:
En bred och utvecklande roll med stor variation
Möjlighet att växa med bolaget och påverka din egen vardag
Fast lön + provision eller bonusmöjligheter
Flexibla arbetstider och hybridupplägg om det önskas
En kreativ och entreprenöriell miljö där vi bygger starka kundrelationerSå ansöker du
Skicka CV och ett kort personligt brev till carlos@detaljtryck.se
Märk mejlet med "Sälj/Admin-ansökan"
Vi tillämpar löpande urval - så vänta inte. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25
E-post: carlos@detaljtryck.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan säljare & Admin". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Detaljtryck Sweden AB
Kungsgatan 22 (visa karta
451 30 UDDEVALLA Körkort
