Säljare & Administratör med känsla för affärer och struktur

Detaljtryck Sweden AB / Säljarjobb / Uddevalla
2025-08-26


Detaljtryck Sweden AB
Är en modern och växande aktör inom trycksaker, profilkläder, reklamprodukter - och nu även digitala tjänster som webbutveckling och hantering av sociala medier. Vi växer och söker dig som vill kombinera försäljning med administration, och bli en nyckelperson i vårt team.
Om rollen
Det här är en kombinerad tjänst där du jobbar både med:
Aktiv försäljning av våra fysiska och digitala produkter

Intern administration och kundsupport

Du blir en central länk mellan kunder, leverantörer och våra produktionsteam.

Publiceringsdatum
2025-08-26

Dina arbetsuppgifter
Försäljning & kundkontakt:
Sälja trycksaker, profilmaterial och digitala tjänster (t.ex. hemsidor, sociala medier, SEO)

Bygga relationer med nya och befintliga kunder

Ta fram offerter, boka möten, följa upp leads

Bidra till kampanjer, events och kreativa säljinsatser

Administration & koordinering:
Sköta orderflöde, fakturaunderlag och enklare kundsupport

Kommunicera med leverantörer, tryckerier och produktionspartners

Assistera internt med mallar, avtal, dokumentation och kundlistor

Du som söker:
Har erfarenhet av B2B-försäljning, kundkontakt eller administration

Är organiserad, lösningsorienterad och gillar att ta ansvar

Har god datorvana och jobbar effektivt i Office, Google Drive, Fortnox eller liknande

Bonus om du har koll på webb, annonsering, SEO, Canva eller sociala medier

Vi erbjuder:
En bred och utvecklande roll med stor variation

Möjlighet att växa med bolaget och påverka din egen vardag

Fast lön + provision eller bonusmöjligheter

Flexibla arbetstider och hybridupplägg om det önskas

En kreativ och entreprenöriell miljö där vi bygger starka kundrelationer

Så ansöker du
Skicka CV och ett kort personligt brev till carlos@detaljtryck.se
Märk mejlet med "Sälj/Admin-ansökan"
Vi tillämpar löpande urval - så vänta inte.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25
E-post: carlos@detaljtryck.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan säljare & Admin".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Detaljtryck Sweden AB (org.nr 559431-3495)
Kungsgatan 22 (visa karta)
451 30  UDDEVALLA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9477311

