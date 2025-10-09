Säljare / Mötesbokare väx och utvecklas med HK Entreprenad
H & K Entreprenad AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-10-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos H & K Entreprenad AB i Stockholm
, Göteborg
eller i hela Sverige
Säljare / Mötesbokare - väx och utvecklas med HK Entreprenad
Har du erfarenhet av telefonförsäljning och vill ta nästa steg i karriären?
Hos HK Entreprenad får du arbeta i ett professionellt och målinriktat team där du har alla förutsättningar att lyckas. Vi är ett växande företag inom tak- och fasadrenovering som nu söker fler drivna säljare till vårt kontor på Östermalm i Stockholm.
Det här är en roll för dig som vill arbeta i en miljö där prestation uppskattas, gemenskapen är stark och där du får chansen att utvecklas i takt med företaget.
Om rollen
Som säljare/mötesbokare hos HK Entreprenad ansvarar du för att kontakta villaägare i Stockholm och boka in kostnadsfria tak- och fasadbesiktningar åt våra fältsäljare.
Du är en central del i vår försäljningsprocess och bidrar till företagets tillväxt genom att skapa goda kundrelationer och hög möteskvalitet.
Du arbetar i ett strukturerat team med tydliga mål och stöd från både kollegor och ledning.
Vi erbjuder kvalificerade kundlistor, beprövade arbetsmetoder och daglig coachning som hjälper dig att utvecklas som säljare.
Vi erbjuder
Att jobba hos HK Entreprenad innebär att du får tillgång till moderna verktyg, en positiv företagskultur och starka utvecklingsmöjligheter.
Fast grundlön med attraktiv provisionsmodell
Tydlig introduktion och löpande coachning
Bonusar och säljtävlingar som belönar prestation
En driven arbetsplats med fokus på resultat och trivsel
Möjlighet att växa inom organisationen för rätt person
Vi tror på långsiktighet och att skapa framgång genom gemensam utveckling. Här värdesätts engagemang, ansvar och viljan att alltid bli lite bättre.
Vi söker dig som
Har tidigare erfarenhet av telefonförsäljning (minst 6 månader)
Är målmedveten, fokuserad och trivs i en resultatorienterad miljö
Har lätt för att bygga relationer och skapa förtroende i samtal
Tar ansvar för ditt arbete och vill bidra till teamets framgång
Vill utvecklas och växa i takt med ett expansivt företag
Har du erfarenhet från branscher som energi, bygg, telekom eller försäkring är det meriterande, men inte ett krav. Det viktigaste är att du har viljan och drivet att prestera på toppnivå.
Praktisk information
Plats: Jungfrugatan 38, Östermalm, Stockholm
Omfattning: Heltid
Start: Omgående
Lön: Fast grundlön + provision
Anställningsform: Tillsvidare eller provanställning
Ansök via: info@hkentreprenad.se
Kontakt: 073 875 10 99
Vill du bli en del av ett säljteam som präglas av energi, professionalism och höga ambitioner? Skicka in din ansökan redan idag - vi hanterar urvalet löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@hkentreprenad.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare H & K Entreprenad AB
(org.nr 559301-3641), https://hkentreprenad.se/
111 22 STOCKHOLM Arbetsplats
HK Entreprenad Jobbnummer
9549313