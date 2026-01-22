Säljare/mötesbokare sökes omgående - Stockholm

Sway Sourcing Sweden AB / Säljarjobb / Stockholm
2026-01-22


Visa alla säljarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Sway Sourcing Sweden AB i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Järfälla eller i hela Sverige

Vår kund är ett teknikdrivet bolag inom affärsresor som förändrar hur företag planerar, bokar och hanterar tjänsteresor. Genom att kombinera modern teknik, tydlig prissättning och personlig service erbjuder de en helhetslösning som ger företag bättre kontroll, ökad transparens och effektivare resehantering.
Bolagets ambition är att hjälpa organisationer att spara tid, minska kostnader och fatta smartare beslut kring sina resor - utan att kompromissa med service eller flexibilitet. Kunden arbetar med både snabbväxande och etablerade företag som värdesätter enkelhet, struktur och hög kvalitet i sina affärsresor.
Kunden söker nu en Meeting Booker / SDR som kommer att ha en nyckelroll i bolagets fortsatta tillväxt genom att skapa kvalificerade affärsmöjligheter för det kommersiella teamet. Rollen är en tydlig hunter-roll, lämpad för dig som trivs med uppsökande försäljning, dialog med beslutsfattare och att arbeta mot tydliga mål.
Tjänster / Produkt
Kunden erbjuder en komplett lösning för affärsresor som omfattar:

Centraliserad bokning av tjänsteresor

Tydlig prissättning och kostnadskontroll

Smarta tekniska verktyg för resehantering

Personlig service och support

Fokus ligger på att förenkla affärsresande och ersätta komplexitet med tydlighet, kontroll och effektivitet.
Om organisationen
Kunden samarbetar med företag inom flera olika branscher som har behov av pålitliga, skalbara och kostnadseffektiva lösningar för affärsresor. Deras kunder uppskattar kombinationen av teknik och personlig service, samt bolagets förmåga att anpassa sig i takt med kundernas tillväxt.
Team & kultur
Organisationen består av ett ambitiöst och snabbfotat team med tydligt prestationsfokus. Ansvarstagande och resultat värderas högt, samtidigt som man tror på självständighet, tillit och tydliga mål. Samarbete, lärande och kontinuerlig utveckling är centrala delar av kulturen - och det finns utrymme för både engagemang och arbetsglädje.

Publiceringsdatum
2026-01-22

Dina arbetsuppgifter
Proaktivt kontakta potentiella B2B-kunder via telefon och e-post

Kvalificera leads och identifiera kundernas behov

Väcka intresse för kundens lösningar

Boka möten av hög kvalitet åt säljteamet

Dagliga arbetsuppgifter

Utgående samtal och uppföljning med beslutsfattare

Kvalificering av leads och behovsanalys

Arbeta mot tydliga mål och KPI:er

Nära samarbete med försäljning och marknad

Kvalifikationer
Minst 2 års erfarenhet som SDR, mötesbokare eller inom B2B-försäljning

Dokumenterad erfarenhet av mötesbokning och pipeline-generering

Erfarenhet av uppsökande försäljning med ett tydligt hunter-mindset

Flytande svenska och engelska i tal och skrift

Dina personliga egenskaper
Självsäker, kommunikativ och bekväm i telefon

Målmedveten, självgående och resultatinriktad

Strukturerad, uthållig och stresstålig

Motiveras av prestation, utveckling och kontinuerlig förbättring

Låter det här som en roll för dig? Skicka in ditt CV på engelska redan idag!
Tillträde och ansökan:
Startdatum: omgående
Anställningsform: tillsvidare
Sista ansökningsdagen: omgående
Urval och intervjuer sker löpande!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-21
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7098386-1803752".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sway Sourcing Sweden AB (org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
111 29 (visa karta)
111 29  STOCKHOLM

Arbetsplats
Sway Sourcing

Jobbnummer
9699944

Prenumerera på jobb från Sway Sourcing Sweden AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Sway Sourcing Sweden AB: