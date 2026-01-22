Säljare/mötesbokare sökes omgående - Stockholm
2026-01-22
Vår kund är ett teknikdrivet bolag inom affärsresor som förändrar hur företag planerar, bokar och hanterar tjänsteresor. Genom att kombinera modern teknik, tydlig prissättning och personlig service erbjuder de en helhetslösning som ger företag bättre kontroll, ökad transparens och effektivare resehantering.
Bolagets ambition är att hjälpa organisationer att spara tid, minska kostnader och fatta smartare beslut kring sina resor - utan att kompromissa med service eller flexibilitet. Kunden arbetar med både snabbväxande och etablerade företag som värdesätter enkelhet, struktur och hög kvalitet i sina affärsresor.
Kunden söker nu en Meeting Booker / SDR som kommer att ha en nyckelroll i bolagets fortsatta tillväxt genom att skapa kvalificerade affärsmöjligheter för det kommersiella teamet. Rollen är en tydlig hunter-roll, lämpad för dig som trivs med uppsökande försäljning, dialog med beslutsfattare och att arbeta mot tydliga mål.
Tjänster / Produkt
Kunden erbjuder en komplett lösning för affärsresor som omfattar:
Centraliserad bokning av tjänsteresor
Tydlig prissättning och kostnadskontroll
Smarta tekniska verktyg för resehantering
Personlig service och support
Fokus ligger på att förenkla affärsresande och ersätta komplexitet med tydlighet, kontroll och effektivitet.
Om organisationen
Kunden samarbetar med företag inom flera olika branscher som har behov av pålitliga, skalbara och kostnadseffektiva lösningar för affärsresor. Deras kunder uppskattar kombinationen av teknik och personlig service, samt bolagets förmåga att anpassa sig i takt med kundernas tillväxt.
Team & kultur
Organisationen består av ett ambitiöst och snabbfotat team med tydligt prestationsfokus. Ansvarstagande och resultat värderas högt, samtidigt som man tror på självständighet, tillit och tydliga mål. Samarbete, lärande och kontinuerlig utveckling är centrala delar av kulturen - och det finns utrymme för både engagemang och arbetsglädje.
Proaktivt kontakta potentiella B2B-kunder via telefon och e-post
Kvalificera leads och identifiera kundernas behov
Väcka intresse för kundens lösningar
Boka möten av hög kvalitet åt säljteamet
Dagliga arbetsuppgifter
Utgående samtal och uppföljning med beslutsfattare
Kvalificering av leads och behovsanalys
Arbeta mot tydliga mål och KPI:er
Minst 2 års erfarenhet som SDR, mötesbokare eller inom B2B-försäljning
Minst 2 års erfarenhet som SDR, mötesbokare eller inom B2B-försäljning
Dokumenterad erfarenhet av mötesbokning och pipeline-generering
Erfarenhet av uppsökande försäljning med ett tydligt hunter-mindset
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Självsäker, kommunikativ och bekväm i telefon
Målmedveten, självgående och resultatinriktad
Strukturerad, uthållig och stresstålig
Motiveras av prestation, utveckling och kontinuerlig förbättring
