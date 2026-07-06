Säljare med tekniskt intresse till spännande uppdrag i Malmö
Retail Knowledge Sweden AB / Butikssäljarjobb / Malmö Visa alla butikssäljarjobb i Malmö
2026-07-06
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Är du en driven säljare som trivs med kundkontakt och vill arbeta i en roll där du får kombinera försäljning, service och praktiskt arbete? Då kan det här vara rätt uppdrag för dig.
Retail Knowledge söker nu en engagerad säljare till ett spännande uppdrag hos en internationell aktör i Malmö.
I rollen kommer du att arbeta i en butiksmiljö där du möter både privat- och företagskunder. Du hjälper kunder att hitta rätt produkter och lösningar samtidigt som du bidrar till en hög servicenivå och en välfungerande butik.
Om rollen
Arbetsuppgifterna är varierande och innefattar bland annat:
Aktiv försäljning och professionell rådgivning
Bygga och utveckla långsiktiga kundrelationer
Produktdemonstrationer
Godsmottagning och lagerhantering
Hantering av serviceärenden
Säkerställa att butiken är välfylld, välkomnande och inspirerande
Vi söker dig som
Du har erfarenhet av försäljning och kundservice och drivs av att skapa nöjda kunder. Du är ansvarstagande, lösningsorienterad och tycker om att arbeta mot uppsatta mål.
Har du ett tekniskt intresse eller erfarenhet från exempelvis bygg-, verktygs-, industri- eller fackhandel är det meriterande, men inget krav.
Vi ser gärna att du har:
B-körkort
God datorvana
Goda kunskaper i svenska och engelska
Vi erbjuder
Ett spännande uppdrag hos en väletablerad internationell aktör
Heltid
Arbetstid måndag–fredag kl. 07.00–16.00
Omgående start
Uppdraget löper en månad i taget med goda möjligheter till förlängning
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan redan idag! Läs mer om oss här Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8025709-2088451". Arbetsgivare Retail Knowledge Sweden AB
(org.nr 556636-0367), https://jobb.retailknowledge.se
Malmö centralstation (visa karta
)
211 20 MALMÖ Arbetsplats
Retail Knowledge Jobbnummer
9994510