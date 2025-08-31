Säljare med teknikintresse till Linde Material Handling!
2025-08-31
Är du en driven säljare som brinner för att hitta nya kunder och stänga affärer? Får du energi av att bygga goda relationer med dina kunder och hjälpa dem till rätt lösning truck- och lagerlösningar? Vill du bli en del av ett bolag som är världsledande av tillverkning av truckar med över 40 000 anställda världen över? Då kan tjänsten s om Säljare med teknikintresse till Linde Material Handling i Stockholm vara något för dig!
Linde Material Handling
Linde Material Handling är en av världens ledande tillverkare av truckar och står för kvalité genom hela kedjan av materialhantering. De tar fram högklassiga intralogistiklösningar till sina kunder vilket innefattar bland annat el- och dieseltruckar, fleet management-system, automation, finansieringstjänster och truckutbildningar. Truckarnas höga kvalitet stöds av en lika hög servicenivå. Linde MH har en rikstäckande serviceorganisation med över 300 välutbildade servicetekniker. Sedan 2006 tillhör Linde Material Handling KION Group, världens näst största tillverkare av truckar och en av ledande leverantör av automationslösningar för intralogistik.
Din roll som Säljare
I rollen som Säljare på Linde Material Handling spelar du en central roll i att stärka företagets marknadsposition - med särskilt fokus på aktiv nykundsbearbetning. Du kommer ansvara för att sälja in kundanpassade truck-och lagerlösningar inom distriktet för Stockholm söder. Ditt fokus kommer ligga vid att kartlägga, identifiera och bearbeta nya kunder samt förvalta och utveckla befintliga kundsamarbeten och bidra till fortsatt tillväxt för distriktet. För att lyckas med försäljningen kommer du fokusera på att bygga goda relationer med målsättning att vinna deras förtroende och stänga affärer. Du kommer befinna dig både ute hos kund och på kontoret för administrativt arbete.
Som en del av säljorganisationen kommer du att bli en del av ett team om sex säljare. Du kommer också att ha ett nära samarbete med andra funktioner i bolaget så som Serviceledare och Servicetekniker för att tillsammans säkra hög kvalitet och leverans till verksamhetens kunder. I tjänsten kommer du att rapportera direkt till Regionchef.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:Driva nykundsbearbetning samt utveckla befintliga kunder och samarbeten.
Ta fram kundanpassade truck- och lagerlösningar efter kundernas behov.
Projektleda och säkerställa leveransen av lösningar och produkter i befintliga affärer.
Om dig
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av hela försäljningsprocessen och som är van vid att arbeta med längre säljcykler. Sannolikt har du även erfarenhet av att ta fram kundspecifika lösningar, med fördel inom ett tekniskt område. Vidare ser vi att du har erfarenhet - och motiveras av att arbeta mot en individuell försäljningsbudget och tycker om att ansvara för din egen planering. För att lyckas i tjänsten är det väsentligt att du behärskar svenska och engelska obehindrat i tal och skrift samt innehar B-körkort.
Vidare söker vi dig som har ett starkt kundfokus och som har lätt för att förstå helheten även för din kunds affär. Du har ett genuint tekniskt intresse och är en resultatfokuserad person som är mån om kvalitén i leveransen. Du får energi av att möta andra människor och ser snarare lösningar än problem vid motgångar.
Viktigt för tjänsten:Erfarenhet av att hitta, bygga och stärka kundrelationer.
Att du har erfarenhet av längre säljcyklar och har hanterat hela affären från start till slut.
Du har ett tekniskt intresse.
Att du är strukturerad, driven och ansvarstagande samt är van vid att orientera dig mellan olika uppgifter.
Flytande språkkunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
B-körkort.
Meriterande:Eftergymnasialutbildning inom relevant område.
Erfarenhet inom försäljning av trucklösningar.
Vana att arbeta i SAP och i CRM-system.
Vad Linde Material Handling erbjuder dig
Linde Material Handling erbjuder dig en arbetsplats med högt i tak och som präglas av glädje. Du kommer ges möjlighet att arbeta med frihet under ansvar med stor flexibilitet. På Linde Material Handling kommer du arbeta för ett starkt och välkänt varumärke som är ett av de marknadsledande bolagen inom truckar och lagerlösningar. Arbetsplatsen ger dig möjligheten till både personlig- och karriärsutveckling. I kombination med bra villkor och förmåner.
Linde Material Handling värderar mångfald på sina kontor och välkomnar alla sökande, oavsett ålder, etnicitet, kön eller kulturell bakgrund för att ha en homogen grupp.
Praktiska detaljer
Start: Omgående, eller enligt överenskommelse.Omfattning: Heltid, tillsvidare. Sex månaders provanställning tillämpas.Plats: Stockholm, kontoret finns i Rosersberg.Lön: Fast lön plus provision.
Låter rollen som Säljare till Linde Material Handling intressant? KUL! Urvalet kommer att göras i augusti men skicka gärna in din ansökan redan idag. Vi på Needo ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
