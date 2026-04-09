Säljare med teknikintresse - Sommarjobb / Deltid (möjlighet till heltid)
Alina Service AB / Butikssäljarjobb / Norrköping Visa alla butikssäljarjobb i Norrköping
2026-04-09
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alina Service AB i Norrköping
, Eskilstuna
, Enköping
, Stockholm
, Uppsala
eller i hela Sverige
Har du lätt för att prata med människor, gillar teknik och tycker att det är kul att hjälpa kunder hitta rätt lösning? Då kan du vara personen vi letar efter.
Vi söker nu en säljare till vår butik i Norrköping som kan börja under sommaren och fortsätta arbeta deltid efteråt, med möjlighet att på sikt växa in i en heltidstjänst.
Det här är en roll för dig som gillar kundmötet, teknik och tempo - och som vill utvecklas tillsammans med oss.
Om rollen
Hos oss arbetar du mitt i verksamheten. Du möter kunder i butik, hjälper dem hitta rätt produkter och ser till att deras teknikproblem får en bra lösning.
Du kommer bland annat att:
Sälja datorer, tillbehör och tekniska lösningar
Hjälpa kunder att välja rätt produkter efter deras behov
Ta emot datorer och telefoner för service
Vara länken mellan butik och verkstad
Hjälpa till i kassan och hålla butiken snygg och organiserad
Bidra till bra energi i butiken och en stark kundupplevelse
Vi söker dig som
Är social, driven och gillar att sälja
Har intresse för teknik och datorer
Tycker om att hjälpa människor lösa problem
Är ansvarstagande och gillar att ta initiativ
Trivs i ett högt tempo där man hjälps åt
Meriterande
Erfarenhet av försäljning eller butik
Har byggt en egen dator eller gillar att nörda ner dig i teknik
Har hjälpt andra med datorproblem eller teknik
Intresse för gaming, PC-hårdvara eller mobilteknik
B-Körkort är meriterande
Vi erbjuder
Sommarjobb med möjlighet till deltid efter sommaren
Möjlighet att utvecklas till en större roll eller heltid
En arbetsplats där du får arbeta nära både kunder och teknik
Ett team där vi hjälps åt och utvecklas tillsammans
Skicka in din ansökan redan idag - vi intervjuar löpande.
Med vänliga hälsningar,
Laurence I.
Operations & HR Manager, Alina Service AB
Sista dag att ansöka är 2026-05-09
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alina Service AB
(org.nr 556438-4260)
Prästgatan 42 (visa karta
)
753 18 NORRKÖPING
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Alina Service Norrköping
9843736