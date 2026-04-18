Säljare med rekryteringsansvar 20% provision + 20 000kr per rekrytering
Har du jobbat med uppsökande försäljning och vet hur man identifierar en riktigt bra säljare? Har du dessutom varit med och rekryterat säljare tidigare? Då kan det här vara rätt.
Vi på Grewin Sales är i ett läge där allt är redo för att skala. Vi har ett uppdrag med en väldigt etablerad produkt som säljer, säljprocess, track record. Det enda som saknas är fler rätt personer, och det är där du kommer in.
Rollen
Du kommer ha en bas i uppsökande försäjning (outbound), men ett tydligt utökat ansvar för rekryteringen.
Det innebär:
Aktivt hitta och kontakta kandidater och få dem att söka
Kvalificera och driva dem till intervju
Vara med och bygga upp en rekryteringsmotor som levererar
Driva egen försäljning från bokat möte till affär övriga tiden som inte går åt till rekryteringen
Vad vi söker
Du har jobbat med uppsökande försäljning och rekrytering av säljare tidigare (krav)
Du förstår vad som skiljer en bra från en dålig säljare
Du är inte rädd för att jaga människor och skapa kontakt
Du gillar tempo och ansvar
Vi söker någon som vill bygga ett starkt team av disciplinerade säljare.
Ersättning
20 000 kr garantilön
20% provision på din egen försäljning
10 000 kr per anställd kandidat +10 000 kr till efter 60 dagar om kandidaten är kvar
Anställning eller konsultupplägg - båda funkar.
Säljet
B2B-försäljning av Dagens industris chefsnätverk (Di Close)
Ordervärde: 40 000 - 200 000 kr (snitt ~50 000 kr)
Endast nykundsförsäljning, ingen account management
Du får färdiga listor, varav en hel del varma leads att ringa på, ingen prospektering
Miljön
På plats i Stockholm (hybrid möjligt)
30-60 min daglig säljträning och direkt coaching från mig (7 år och 15 000 samtals erfarenhet av produkten)
Fokus på prestation - inte busy work
Frukost serveras på kontoret varje dag
När du blir effektiv kommer du erbjudas resuser däribland mötesbokare och en virtual assistant som assisterar dig med din sälj- och rekryteringskalender för att du ska kunna vara mer effektiv med din tid
Viktigt
Det här är inte en roll för alla. Den är för dig som vill vara med på resan med det lilla företaget och bygga något snabbt och tjäna mycket pengar - då är det här rätt plats.
Skicka ett mejl till mig på philip.grewin@diclosepartner.se
och berätta:
Vad som gör dig intresserad av tjänsten
Vilka meriter och erfarenheter du har inom sälj och rekrytering av säljare
Om något/några exempel som talar för när du har tagit stort ansvar och gjort skillnad på riktigt i tidigare roller, och varför det tyder på att den här rollen hade passat dig bra
Ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
På mejl med svar på frågorna längst ner i annonsen
E-post: philip.grewin@diclosepartner.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Grewin Sales AB
(org.nr 559464-9716)
Sveavägen 35 (visa karta
)
111 34 STOCKHOLM
