Säljare med placering i Malmö eller Hässleholm
2026-04-10
Om rollen
Du blir en del av vårt säljteam inom affärsområde Utbildning, med placering i Malmö eller Hässleholm. Teamet består av ett tävlingsinriktat gäng med stark sammanhållning, där vi stöttar varandra och har kul på vägen mot gemensamma mål.
I rollen kommer du att:
Kontakta nya kunder via telefon Presentera och sälja våra utbildningar till företag och organisationer exempelvis HLR, Heta arbeten, asbest samt andra arbetsmiljö och säkerhetsutbildningar Matcha rätt lösningar med rätt kund! Arbeta mot tydliga mål - med stöd och coachning längs vägen
Hos oss får du en tydlig karriärstege, löpande coachning av erfarna kollegor och goda möjligheter att utvecklas och växa snabbt i din roll.
Vi söker dig som
Vill utvecklas och gillar utmaningar Är social och skicklig i kommunikation där du kan hantera och möta olika typer av människor. Behärskar svenska i tal och skrift Är i början av din karriär (ingen erfarenhet krävs!)
Varför välja oss?
Utbildning och coachning från dag ett
Karriärmöjligheter - vi älskar att se våra medarbetare växa
Ett stöttande team som peppar varandra
Tydliga mål och belöningssystem - din insats gör skillnad!
Vi erbjuder
Internutbildning via Presto Academy. Provisionsmodell utan tak med garantilön.
En karriärtrappa som innebär att du ständigt kommer utvecklas i din roll med nya titlar och bonusar.
Till din fritid erbjuder vi friskvårdsbidrag via Epassi.
Sök jobbet i dag!
Vi går igenom ansökningar löpande. Processen är snabb och tydlig - du får alltid återkoppling.
Tjänsten är på heltid, måndag till fredag
Malmö eller Hässleholm Anställningen inleds med 6 månaders provanställning
Vid frågor om tjänsten kontakta: Ida Bernhardsson på Ida.bernhardsson@presto.se
Slutkandidater kommer genomgå en säkerhetsprövning, inklusive belastningsregister.
Om Presto Utbildning
Som säljare för Presto Utbildning kliver du in i hjärtat av Prestos växande utbildningsverksamhet - en av Sveriges ledande aktörer inom säkerhetsutbildning för yrkesverksamma. Under våra varumärken Presto Training, STF Ingenjörsutbildning, BFAB och Truckutbildarna erbjuder vi ett heltäckande utbildningsutbud inom Brand & Första hjälpen, El & Teknik, Maskin, Transport samt Arbetsmiljö och juridik.
Varje år utbildar vi långt över 100 000 deltagare hos våra kundföretag. Vi är ett starkt team av 80 kompetenta medarbetare, och vi samarbetar med mer än 200 engagerade konsulter över hela landet. Hos oss blir du en del av en verksamhet som kombinerar gedigen erfarenhet med ett tydligt fokus på nytänkande - där ditt arbete får direkt betydelse för människors kunskap och säkerhet i arbetslivet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7537128-1940168".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Presto AB
https://www.jobbapapresto.se
Djäknegatan 31 (visa karta
)
211 35 MALMÖ
