Säljare med nätverk inom bygg - Göteborg och/eller Malmö
2026-04-18
Välkommen till HFH Bygg & Montage
Vi är ett växande byggbolag i Göteborg och Malmö som söker en säljare som vill vara med och bygga vår affär tillsammans med oss.
Hos oss handlar försäljning inte enbart om snabba affärer, utan om att bygga långsiktiga relationer, förstå kundens behov och leverera kvalitet i varje projekt.
Om rollen
Som säljare hos oss arbetar du nära verksamheten och är en viktig del i att skapa nya affärer och utveckla befintliga relationer. Du har ett särskilt fokus på att bygga och vårda nätverk inom byggbranschen i Göteborg och/eller Malmö.
Rollen innefattar bland annat:
att identifiera och utveckla nya affärsmöjligheter
att bygga och underhålla relationer med kunder, beställare och samarbetspartners
att ta fram offerter i samarbete med verksamheten
att följa upp affärer och bidra till långsiktiga samarbeten
att representera bolaget i möten och i branschnätverk
Vem vi tror att du är
Du har erfarenhet av försäljning, gärna inom bygg eller närliggande bransch
Du har ett eget nätverk inom bygg i Göteborgs- och/eller Malmöområdet
Du är relationsskapande, lyhörd och förtroendeingivande
Du är strukturerad och driver ditt arbete framåt
Du trivs i en roll där du både arbetar självständigt och nära andra
Det är meriterande om du har förståelse för byggprocesser och hur projekt drivs i praktiken.
Det här erbjuder vi
Möjlighet att vara med och påverka och bygga affären i ett växande bolag
Korta beslutsvägar och nära samarbete med ledning och produktion
Ett bolag där kvalitet, ansvar och relationer står i fokus
Ett respektfullt arbetsklimat och tydlig lagkänsla
Grundlön i kombination med provisionVarför jobba hos oss?
Hos HFH Bygg & Montage blir du en del av ett bolag där vi bryr oss - om resultatet, om kunderna och om varandra. Vi tror på långsiktighet, tydlighet och att bra affärer bygger på förtroende. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
E-post: ansokan@hfhbygg.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säljare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare HFH bygg och montage AB
(org.nr 559386-7541) Arbetsplats
HFH bygg & montage AB Kontakt
Frida Stjernholm frida@hfhbygg.se Jobbnummer
9862661