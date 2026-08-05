Säljare Med Logistikansvar Till Jysk Motala, Deltid 75%
Jysk AB / Butikssäljarjobb / Motala Visa alla butikssäljarjobb i Motala
2026-08-05
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jysk AB i Motala
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-08-05Beskrivning av jobbet
Vill du ha en nyckelroll i butikens lagerflöde och samtidigt sälja på golvet? Är du strukturerad, gillar att ta i och trivs med kunder?
Då kan du vara den logistikansvarige vi söker! 🙋
VAD VI ERBJUDER DIG
Du blir en del av ett dynamiskt företag som vill vara handelns bästa arbetsgivare. Hos oss får du inflytande och din utveckling är viktig. Dessutom erbjuder vi:
En tillsvidareanställning på deltid, 75%
Möjligheter till egen utveckling och ansvar.
Del av konkurrenskraftig säljbonus på 6% av omsättningsökning i butik
20% rabatt hos JYSK och företag inom Lars Larsen Group
Interna tävlingar mellan butiker med attraktiva priser
Sociala aktiviteter och en rolig arbetsplats där vi tävlar och firar ihop. Självklart blir du bjuden på vår årliga JYSK Awards.
VAD DITT NÄSTA JOBB KOMMER INNEBÄRA
Ansvar för hjärtat i vår butik, vårt butikslager.
Skapa en bra struktur och arbetsmiljö på lagret.
Ta emot leveranser, organisera lagret och se till att leveranserna går effektivt.
Hantering av gods på lagret, samt i butiken.
Hantering av kundordrar.
Sprida kunskap till dina kollegor kring hur man har en säker lagermiljö.
Upprätthålla en attraktiv butik (ordning, utbud av varor etc.)
Du kommer även att arbeta på butiksgolvet med försäljning och ge våra kunder den bästa kundupplevelsen
Möt en av våra logistikansvariga och lär dig mer om hur JYSK är som arbetsgivare här.
VAD DU SKA BIDRA MED
Du tycker om att sälja, ge service och bidra till kundnöjdhet
Du kan ta en koordinerande roll och delegera uppgifter vid behov.
Du har ett strukturerat förhållningssätt och ett målinriktat tänk.
Utöver att få saker gjorda individuellt, gillar du att vara en del av ett team och tycker om att prata med våra kunder.
Du trivs i en tempofylld vardag, är flexibel och kan multitaska.
REKRYTERINGSPROCESSEN I SVERIGE:
Vi behandlar ansökningar löpande och slutför rekryteringen när vi har hittat rätt kandidat.
Vi genomför alltid intervjuer som en del av vår rekryteringsprocess. För vissa tjänster kan det även ingå tester och/eller en videointervju – ett tillfälle för dig att visa vem du är och berätta varför just du är rätt person för rollen. Vi utför även bakgrundskontroller som en del av vår rekryteringsprocess.
Ytterligare information
OM OSS
Vi tror på att våra anställda är nyckeln till vår framgång. Det är därför vi strävar efter att erbjuda utveckling och möjligheter att växa inom JYSK.
På JYSK tror vi att en stor blandning av kompetenser, talanger och unika personligheter gör oss till ett starkare team. Därför ser vi fram emot just din ansökan.
Har du särskilda behov som kräver anpassning i rekryteringsprocessen? Hör av dig till oss på rekrytering@jysk.com
.
Läs mer om hur vi behandlar dina uppgifter i vår Integritetspolicy | JYSK.
För att vi ska kunna hantera ansökningar på ett rättvist och effektivt sätt använder vi ett system som automatiskt bedömer hur väl varje ansökan matchar den aktuella tjänsten.
Systemet analyserar dina svar på ett antal urvalsfrågor. Frågorna har skapats av systemet och granskats av JYSKs Talent Acquisition-team. Varje fråga och svar har ett visst värde, och utifrån dina svar rangordnar systemet alla kandidater för att ge oss en bild av hur väl din profil stämmer överens med rollen.
Detta hjälper oss att behandla alla ansökningar konsekvent och rättvist. Systemets resultat avgör om din ansökan går vidare till nästa steg i processen. Men oroa dig inte — det är alltid en person som fattar det slutgiltiga beslutet.
Vill du veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har? Läs gärna vår integritetspolicy. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REF104301G". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Jysk AB
(org.nr 556425-1246)
Mineralvägen 14 (visa karta
)
591 53 MOTALA Arbetsplats
Jysk Motala Kontakt
Rekryterare
JYSK JYSK rekrytering@jysk.com Jobbnummer
10022738