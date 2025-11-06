Säljare med känsla för service sökes till butiksmiljö
A 95 Consulting AB / Butikssäljarjobb / Kävlinge Visa alla butikssäljarjobb i Kävlinge
2025-11-06
, Lund
, Svalöv
, Lomma
, Eslöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos A 95 Consulting AB i Kävlinge
, Lund
, Svalöv
, Lomma
, Eslöv
eller i hela Sverige
Vi hjälper just nu en av våra kunder att hitta en Vi hjälper just nu en av våra kunder att hitta en butikssäljare som vill skapa en positiv kundupplevelse och bidra till en inspirerande butiksmiljö. Du gillar att möta människor, ge personlig service och ser till att varje kund går därifrån med ett leende.
A 95 Consulting är ett bemannings- och rekryteringsföretag. Du kan läsa mer om oss på vår hemsida: www.a95consulting.sePubliceringsdatum2025-11-06Arbetsuppgifter
Hjälpa och vägleda kunder i butiken
Sköta kassahantering och påfyllning av varor
Bidra till att butiken är välorganiserad och inbjudande
Vi erbjuder:
Anställning hos kund via A 95 Consulting
En arbetsplats med trevligt team och varierande arbetsdagar
Möjlighet att utvecklas inom försäljning och kundbemötandeKvalifikationer
Serviceinriktad, social och ansvarstagande
Tidigare erfarenhet av butik eller försäljning är meriterande
Svenska i tal och skrift
Så här söker du
Vi använder digitala CV:n som skapas via Junglia - ett smidigt och strukturerat sätt att ansöka.
Skapa ditt digitala CV på www.junglia.com
Fyll i uppgifter och ladda upp en bild
Kopiera länken och skicka till rekrytering@a95consulting.se
Ämne: Butikssäljare + Ditt namn Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-06
E-post: rekrytering@a95consulting.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A 95 Consulting AB
(org.nr 559123-4579), https://junglia.com/
244 38 KÄVLINGE Jobbnummer
9592367