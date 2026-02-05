Säljare med kalkylansvar inom relining till Mälardalen
2026-02-05
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
, Uppsala
, Sollentuna
, Stockholm
, Gävle
SERWENT är din lokala entreprenör inom industriservice. Vi har en fortsatt hög efterfrågan på våra tjänster och söker efter flerkompetenta och engagerade kollegor.
Just nu rekryterar vi en Säljare med kalkylansvar inom relining. Hos oss och bli del av ett företag i stark tillväxt - med kollegor som är pålitliga, modiga och omtänksamma!
Vill du arbeta i en roll där du kombinerar försäljning, kundrelationer och kalkyl - och följa projekten hela vägen från första kundkontakt till färdig leverans? Då kan detta vara rollen för dig.
Som Säljare med kalkylansvar arbetar du med utåtriktad försäljning och ansvarar för kunder som kontaktar företaget med behov av reliningtjänster. Du har en central roll i organisationen och är involverad genom hela säljprocessen - från första kundkontakt och behovsanalys till kalkyl, offert, uppföljning och leverans av färdig slutprodukt.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har erfarenhet av entreprenadjuridik och upphandlingar samt god konstruktionskunskap. Du är affärsmässig, strukturerad och trivs i en roll där du kombinerar kundkontakt med teknisk och ekonomisk förståelse.
I rollen bidrar du även till att utveckla och anpassa försäljningsarbetet utifrån företagets behov och marknadens förutsättningar.
I rollen ingår bland annat att:
• Planera, delta i och följa upp kundaktiviteter, kundbesök och mässor
• Ansvara för offerter och kalkyl
• Arbeta med kundvård och relationsbyggande
• Bevaka marknad, upphandlingar och konkurrenter
• Ansvara för överlämningsprocessen till projektgruppen för utförande
• Ansvara för efterkalkyl med projektgruppen
För att trivas i rollen ser vi att du är strukturerad, affärsdriven och har lätt för att skapa förtroende. Du gillar att ta ansvar, arbeta självständigt och samtidigt vara en del av ett team där samarbete är viktigt. Vidare har du B-körkort och goda kunskaper i svenska språket, i både tal och skrift
Inom Serwent erbjuder vi vidareutveckling i form av interna och externa utbildningar. Vi är måna om våra medarbetares hälsa och välmåense, därför erbjuder vi friskvårdsbidrag. Serwent tillämpar individuell lönesättning och kollektivavtal finns. Tjänsten är en fast anställning som inleds med en provanställning på 6 månader. Ersättning
Segmentschef
Thomas Edvardsson thomas.edvardsson@serwent.se Jobbnummer
