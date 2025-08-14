Säljare med fokus på relationer till Kvadrat i Östergötland
2025-08-14
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
Brinner du för att skapa nära relationer och göra skillnad i konsultbranschen, samtidigt som du älskar att driva försäljning framåt? Välkommen hem, här får du bygga affärer med hjärtat först. På Kvadrat i Östergötland kombinerar du försäljning med omtanke - där starka kundrelationer, engagerade konsulter och långsiktiga samarbeten står i fokus. En roll för dig som vill göra affär och skillnad, på riktigt.
OM TJÄNSTEN
Kvadrat är ett konsultbolag som samlar erfarna egenföretagare inom IT, teknik och management. De erbjuder en modell där konsulterna driver sina egna bolag men samarbetar under ett gemensamt varumärke. Genom att kombinera frihet med gemenskap och ett starkt fokus på kvalitet skapar de stort värde för både kunder och konsulter. Deras vision är tydlig - de vill ha Sveriges lyckligaste konsulter.
I rollen som säljare har du ett starkt fokus på proaktiv nykundsbearbetning. Du identifierar och kontaktar potentiella kunder, bygger relationer från grunden och driver försäljningsprocessen från behovsanalys till avslut. Med hjälp av segmentering, search och kundplaner arbetar du målinriktat för att skapa nya affärsmöjligheter.
Samtidigt är du ansvarig för att förvalta och vidareutveckla relationerna med befintliga kunder. Du har ett särskilt ansvar för ett antal nyckelkunder som du arbetar extra nära, med fokus på långsiktig kundnöjdhet och ökad affärsnytta. Samtidigt coachar du konsulterna i hur de kan bidra till affären och utvecklas i sina uppdrag. Du följer också upp hur de mår. För hos Kvadrat är konsulternas välmående en självklar del av affären. Bli en del av teamet och få chansen att arbeta med Sveriges lyckligaste konsulter.
Kvadrat erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med seniora och engagerade kollegor, en högkvalitativ produkt och en stark företagskultur. Hos Kvadrat får du:
• Möjlighet att delta i ett bonusprogram kopplat till företagets resultat
• Generösa förmåner inom pension, hälsa och cykelförmån
• Återkommande konferenser och sociala evenemang som stärker teamkänslan
• Kompetensutveckling och utbildningar för att du ska kunna växa i din roll
• Coaching och stöd för att du ska nå dina mål och trivas
• En inkluderande och öppen arbetsplats där din insats verkligen uppskattas
Dina arbetsuppgifter
Rollen fokuserar på försäljning - både att hitta nya kunder och utveckla befintliga relationer. Du driver affären från behovsanalys till avslut och uppföljning, med stöd av segmentering, search och kundplaner. Ett par kunder har du särskilt ansvar för och arbetar extra fokuserat med.
Du har också en viktig roll i att coacha konsulter i hur de kan bidra till affären och växa i sina uppdrag. Kvadrat följer löpande upp hur konsulterna mår, både i jobbet och privat.
• Bearbeta befintliga och nya kunder inom konsulttjänster
• Skapa kundstrategier och stötta i behovsplanering hos kunder
• Vara kundansvarig för dina kunder
• Hantera förlängningar och prisjusteringar av konsulter
• Följa upp och coacha konsulter
• Vara en del av i rekryteringsprocessen för konsulter
• Planera och genomföra kund- och konsultevent
VI SÖKER DIG SOM
• Har 5 års erfarenhet av konsult- eller tjänsteförsäljning, exempelvis inom bemanning
• Har goda kunskaper om B2B-försäljning
• Har intresse för nya tekniker och marknadsspaning
• Har förmåga att arbeta i olika typer av stödsystem
• Har mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• Har goda kunskaper i engelska i tal och skrift
• Har B-körkort och tillgång till egen bil
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet från IT-branschen och försäljning
• Eftergymnasial utbildning inom relevant område till exempel: It, Kommunikation/marknadsföring
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Optimistisk
• Hjälpsam
• Målmedveten
• Respektfull
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Läs mer om Kvadrat HÄR.
Enligt avtal Så ansöker du
