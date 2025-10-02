Säljare med fokus på nya affärer - Vasakronan Arena Göteborg 75%
Carotte Staff AB / Säljarjobb / Göteborg Visa alla säljarjobb i Göteborg
2025-10-02
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Carotte Staff AB i Göteborg
, Mölndal
, Tjörn
, Borås
, Uddevalla
eller i hela Sverige
Vi söker en affärsdriven säljare som vill vara med och driva Vasakronans coworkingsatsning Arena framåt i Göteborg. Uppdraget är tidsbegränsat (3-6 månader) och passar dig som med framåtanda och öppenhet gillar att bygga relationer, hitta nya vägar in på marknaden och skapa affärsmöjligheter. Med din pålitlighet och förmåga att skapa stabila samarbeten bidrar du till att utveckla ett av Sveriges mest moderna coworkingkoncept.
OM FÖRETAGET
Vasakronan är Sveriges ledande fastighetsbolag och de äger, förvaltar och utvecklar centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Visionen är den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas. Med ett starkt hållbarhetstänk och viljan att föra samman människor bygger Vasakronan mötesplatser för alla att trivas, arbeta och umgås på.
Förutom traditionella kontorslokaler erbjuder Vasakronan olika kontorskoncept för att skapa högt kundvärde, exempelvis färdiginredda kontor, coworking och serviceerbjudanden för att skapa riktigt bra arbetsplatser med all kunskap inbyggd.
Vasakronan Arena - coworking i framkant
Vasakronan Arena är fastighetsbolaget Vasakronans eget coworkingkoncept som lanserades 2019. Först ut var Göteborg med en pilotarena - och idag finns både Arena Platinan och Arena Läppstiftet i staden. Därefter har konceptet vuxit med Arena Triangeln i Malmö, Magasin X i Uppsala samt Arena Sergel och Arena Skrapan i Stockholm.
Arenorna är strategiskt placerade i några av landets bästa lägen och bygger på Vasakronans styrkor: en bred kundbas, lång erfarenhet av kontorsutveckling och ett starkt hållbarhetsfokus. Resultatet är ett coworkingkoncept där produktivitet, flexibilitet och service står i centrum - en plats där företag kan växa, samarbeta och utvecklas.
Läs mer om Vasakronans arenakoncept här
OM TJÄNSTEN
Som säljare för Vasakronan Arena i Göteborg blir du en nyckelperson i att driva konceptets tillväxt på marknaden. Din främsta uppgift är att skapa nya affärsmöjligheter och få fler företag att upptäcka värdet av Arena - en coworkinglösning i absoluta toppklass.
Du fokuserar på prospektering: att ringa samtal, boka möten, delta i nätverk och ta initiativ till nya kontakter. Din uppgift blir att snabbt skapa kontakter, öppna nya dörrar och initiera samarbeten som sedan kan tas vidare av vårt team på längre sikt. När affärsmöjligheten är etablerad tar våra Site Managers och Arenachef över för att hålla visningar, skriva avtal och förvalta relationen.
Rollen är starkt affärsdriven och passar dig som triggas av att skapa resultat här och nu. Du blir en viktig ambassadör för Vasakronan, som med energi, nyfikenhet och förtroendeingivande dialoger får fler att upptäcka värdet av att vara en del av Arena.
Eftersom uppdraget är tidsbegränsat (3-6 månader) söker vi dig som kan bidra med energi från dag ett och snabbt skapa synlighet, leads och nya affärer för Arenan.
DIN PROFIL
Vi söker dig som har starkt affärsdriv och energi i allt du gör. Du är skicklig på att snabbt skapa förtroende och väcka intresse hos nya kontakter. Du trivs i en utåtriktad roll där du får ringa samtal, boka möten och nätverka för att skapa nya möjligheter. Med målmedvetenhet tar du initiativ och är inte rädd för att öppna dörrar, även när det kräver ett kallt samtal.
Du har tidigare erfarenhet av försäljning eller affärsutveckling, gärna inom fastighet, coworking, kontor, hotell eller andra tjänster där värdskap och kundrelationer är centrala. Viktigast är att du motiveras av att skapa affärer, har hög aktivitetsnivå och snabbt kan sätta dig in i ett nytt erbjudande.
Som person är du kommunikativ, förtroendeingivande och strukturerad i ditt arbetssätt. Du ser möjligheter, har en stark egen motor och drivs av att leverera resultat på kort tid.
Erfarenheter du har med dig:
Tidigare erfarenhet av försäljning, nykundsbearbetning och affärsutveckling
Vana att ringa samtal, boka möten och bygga relationer med nya kunder.
Erfarenhet från branscher som coworking, kontor, fastighet, hotell, event eller liknande tjänsteområden är meriterande.
Förmåga att snabbt sätta dig in i ett nytt erbjudande och förklara det på ett förtroendeingivande sätt
God kommunikativ förmåga i svenska och engelska, både i tal och skrift
Struktur, drivkraft och en stark egen motor som gör att du når resultat på kort tid
OM ANSTÄLLNINGEN
Start: Omgående Omfattning: 75%, vilket ger möjlighet att kombinera rollen med annan sysselsättning, till exempel studier eller eget företagande. Placeringsort: Göteborg
Du blir anställd av Carotte Staff och arbetar på uppdrag hos Vasakronan OM CAROTTE STAFF
Carotte Staff är rekryterings- och bemanningsföretaget inom Carotte Group som hjälper våra kunder med allt från nyckelpositioner och andra tjänster på heltid till korta deltidsuppdrag. Vi skräddarsyr uppdragen efter våra kunders behov och drivs av att förstå varje kunds specifika behov på djupet. Carotte Staff är specialiserade på roller inom servicebranschen och besöksnäringen. ÖVRIG INFORMATION Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring processen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Vi behandlar våra ansökningar löpande och rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt. Sökord: säljare, försäljning, account manager, business developer, affärsutveckling, nykundsbearbetning, key account, sales executive, B2B, coworking, kontorslösningar, fastigheter, Göteborg Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Carotte Staff AB
(org.nr 556858-0392) Arbetsplats
Carotte Staff Kontakt
Negin Hafizi negin@carotte.se Jobbnummer
9538227