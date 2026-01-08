Säljare med ett extra fokus som Team lead
Lindab AB / Butikssäljarjobb / Linköping Visa alla butikssäljarjobb i Linköping
2026-01-08
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lindab AB i Linköping
, Norrköping
, Örebro
, Skövde
, Jönköping
eller i hela Sverige
Brinner du för professionell försäljning till professionella kunder i ett marknadsledande företag med starkt kundfokus? Då ska du läsa vidare nedan!
Lindab Sverige söker en ny säljare till vår butik i Linköping. Som säljare servar du våra B2B kunder med din tekniska kunskap i vårt sortiment samtidigt som du ser till att vi har en välsorterad och tilltalande Proffsbutik. I säljarens uppdrag ingår även att lasta och lossa transporter med truck samt att packa och säkerställa rätt produktleveranser till Lindabs kunder. Som säljare är det viktigt att du ser vikten av din roll i att kunna följa kunden i hela leveransledet, från konsultation och aktiv försäljning till att arbeta proaktivt med kundupplevelsen i butik, som i att förstå vikten av en korrekt leverans.
Som en del av just denna tjänst kommer du även ha ett extra fokus som Team lead utöver din roll som säljare. Det innebär ett ansvar att leda och fördela det dagliga arbetet i Proffsbutiken, skapa och vidareutveckla rutiner och processer tillsammans med Regionchef men också leda, stötta och motivera teamet i det dagliga så att alla jobbar mot samma utsatta mål. I ditt fokus som Team lead får du även möjligheten att vara en drivande del i att utveckla regionen och säkerställa en god och tidsekonomisk framdrift.
Du erbjuds en tjänst med varierande arbetsuppgifter där du kommer arbeta tillsammans med kollegor inom försäljning till proffskund, ordning och reda i proffsbutik, lagerhantering, lastning och lossning av gods samt stötta medarbetare och utveckling av butik.
Vilka är dina Arbetsuppgifter?
• Aktivt arbeta med B2B butiksförsäljning till Plåtslagerier och Ventilationsentreprenörer
• Aktivt arbeta för att Lindab ska vara våra kunders bästa leverantör
• Lösa våra kunders utmaningar på ett professionellt och lösningsorienterat sätt
• Säkerställa en väl påfylld och inbjudande butik till våra kunder
• Packa upp och exponera varor samt att packa och skicka varor till kund
• Säkerställa för att vi har rätt produktsortiment och volym i butiken
• Hålla sig aktivt uppdaterad i kunderbjudandet och produktkännedom
Utöver dina arbetsuppgifter i rollen som Proffssäljare tillkommer ansvaret som Teamledare:
• Leda och fördela det dagliga arbetet i Proffsbutik och i tillverkning
• Skapa och vidareutveckla rutiner kring båda ansvarsområdena
• Tillsammans med Regionchef utveckla rutiner, processer och trivsel på filialen
• Exponera säljande merförsäljningsvaror i finbutik
• Säkerställ att kunderna får effektiv och proffsig service med utmärkt bemötande
Vad erbjuder Lindab?
• Marknadsmässig lön / förmåner och dagtidsarbete
• Värderingsstyrt bolag med jordnära värderingar
• Stor möjlighet till påverkan på egen utveckling och på arbetsdagen
• Kompetensdriven organisation med stark framåtanda
• Kontinuerlig personlig utveckling genom vår utbildningsplattform Lindab Academy
Vem tror vi att du är?
• Du har en naturlig fallenhet för kundrelationer och affärer
• Du är strukturerad och ordningsam
• Gillar att arbeta i lag för att nå gemensamma framgångar
• Har tidigare arbetat med försäljning och har ett stark driv att utvecklas inom försäljning
• Någon form av bakgrund inom byggbranschen
• Viljan att ständigt utvecklas
För att lyckas i rollen behöver du vara flexibel, ansvarstagande, engagerad och ordningsam. Eftersom arbetsuppgifterna kommer variera ställs det höga krav på att du har en god förmåga att strukturera upp ditt arbete samt prioritera vad som är viktigast för stunden. Du kommer själv planera och lägga upp arbetet för dagen, att ha ett logiskt tänkande och en förmåga att se helheten i det dagliga arbetet är ett krav för att få dagarna att fungera. Att du är prestigelös och respektfull i ditt ledarskap är ett krav.
Vill du veta mer om tjänsten?
Välkommen att kontakta Linda Wärn, Regionchef Proffsbutik Öst, på telefon +46 70 258 69 41.
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 8 februari 2026. Skicka gärna in din ansökan redan idag då urval sker löpande, Sweden | Lindab Careers . Vi arbetar för ökad mångfald och en jämn könsfördelning och uppmuntrar alla sökande.Lindab Sverige ABLindab Sverige AB är det svenska försäljningsbolaget inom den internationella Lindab Koncernen. Vi är ca 230 anställda fördelade över våra 31 olika siter i Sverige från Malmö i söder till Luleå i norr. Vi värdesätter en trygg och säker arbetsmiljö och är måna om att du ska kunna fortsätta vidarutvecklas och hitta din nästa utmaning inom bolaget eller koncernen. Vi tror på ett gediget kundmöte och att vår expertis bidrar till ett bättre klimat. På Lindab Sverige kan vi även stolt säga att vi är certifierad enligt Great place to Work.
Lindab Group är en ledande europeisk ventilationskoncern som består av företag som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar högkvalitativa produkter och system för energieffektiv ventilation, hälsosam inomhusluft och hållbara byggnader. Vi strävar efter att vara den mest attraktiva arbetsgivaren i branschen med ansvarsfulla värderingar vad gäller klimat, innovation och mångfald.
Som anställd kommer du att möta ett utvecklingsfokuserat företag med en tydlig vision men också en lång historia och en stark grund som bygger på våra tre kärnvärden; kundframgång, ordning och reda samt jordnära. Detta gör Lindab Group till en arbetsplats där medarbetarna är stolta över sitt arbete och har en fin kollegial gemenskap som kännetecknas av tillit och respekt.
Vi finns representerade i ett 20-tal länder och har cirka 5 000 medarbetare fördelade på runt 200 platser i Europa. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lindab AB
(org.nr 556068-2022), https://www.lindab.se/ Arbetsplats
Lindab Sverige AB Jobbnummer
9673755