Säljare med erfarenhet till Stocksund

Nordic Netmedia & sales AB / Säljarjobb / Danderyd
2025-09-23


För att kunna fortsätta expandera söker vi nya stjärnskott till vårt Team.
Vår uppdragsgivare är en av de största på marknaden inom medie branschen och vi har fått äran att öka deras försäljning.
Jobbet
Vi söker nu topp säljare som vill vara med och bidra till goda resultat och en trevlig stämning. På kontoret i Stocksund är vi ca 18 medarbetare som jobbar tillsammans i en trivsam miljö där alla tar eget ansvar för att nå sina mål. Vi arbetar måndag till fredag dagtid. För detta uppdrag utgår fast timlön, provision, bonusar och tävlingar som sporre.

2025-09-23

Du ska vara utåtriktad, social, ha nära till skratt, envis och kunna bidra med bra energi vilket gör att hela teamet får en schysst arbetsmiljö. Du ska vara en ordentlig person med ett sinne för försäljning som tänker lösning istället för problem när det oväntade sker. Du gillar att peppa andra samtidigt som du strävar efter dina personliga mål. Inga problem ska vara för stora att hantera för dig. utbildning . Tidigare erfarenhet av försäljning är ett krav men vi tillhandahåller både produkt- och säljutbildning.
Placering: Brovägen 5, Stocksund
Nordic Netmedia & Sales AB
Lön: Timlön + provision + bonus
Svenska är ett KRAV
Tillträde: Enligt överenskommelse
Meriterande är att du utövat någon form av sport
Omfattning: Efter överenskommelse

Lön enligt överenskommelse

Sista dag att ansöka är 2026-03-12
Detta är ett heltidsjobb.

Nordic Netmedia & sales AB (org.nr 559253-2641)

Nordic Netmedia & Sales AB

Sara Stag
behzad.roodechi@gmail.com

9522251

