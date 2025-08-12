Säljare med erfarenhet till Stocksund
Nordic Netmedia & sales AB / Säljarjobb / Danderyd
2025-08-12
, Solna
, Sundbyberg
, Lidingö
, Sollentuna
eller i hela Sverige
, Stockholm
eller i hela Sverige
För att kunna fortsätta expandera söker vi nya stjärnskott till vårt Team.
Vår uppdragsgivare är en av de största på marknaden inom medie branschen och vi har fått äran att öka deras försäljning.
Jobbet
Vi söker nu topp säljare som vill vara med och bidra till goda resultat och en trevlig stämning. På kontoret i Stocksund är vi ca 18 medarbetare som jobbar tillsammans i en trivsam miljö där alla tar eget ansvar för att nå sina mål. Vi arbetar måndag till fredag dagtid. För detta uppdrag utgår fast timlön, provision, bonusar och tävlingar som sporre.Publiceringsdatum2025-08-12Kvalifikationer
Du ska vara utåtriktad, social, ha nära till skratt, envis och kunna bidra med bra energi vilket gör att hela teamet får en schysst arbetsmiljö. Du ska vara en ordentlig person med ett sinne för försäljning som tänker lösning istället för problem när det oväntade sker. Du gillar att peppa andra samtidigt som du strävar efter dina personliga mål. Inga problem ska vara för stora att hantera för dig. utbildning . Tidigare erfarenhet av försäljning är ett krav men vi tillhandahåller både produkt- och säljutbildning.
Placering: Brovägen 5, Stocksund
Nordic Netmedia & Sales AB
Lön: Timlön + provision + bonus
Svenska är ett KRAV
Tillträde: Enligt överenskommelse
Meriterande är att du utövat någon form av sport
Omfattning: Efter överenskommelse Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Netmedia & sales AB
(org.nr 559253-2641) Arbetsplats
Nordic Netmedia & Sales AB Kontakt
Sara Stag behzad.roodechi@gmail.com Jobbnummer
9455344