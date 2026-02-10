Säljare med erfarenhet av offentlig upphandling och DIY-handel
2026-02-10
Vi söker en erfaren och affärsdriven säljare som kan arbeta både mot offentlig sektor och mot detaljhandel inom DIY-segmentet. Rollen innebär att utveckla och driva försäljning mot kommuner, entreprenörer och bygg-/trädgårdskedjor, samt bygga långsiktiga kundrelationer.Dina arbetsuppgifter
Aktiv försäljning mot kommuner, entreprenörer och projektkunder
Arbeta med offentliga upphandlingar (LOU) och anbudsförfaranden
Utveckla och underhålla relationer med DIY-kedjor och återförsäljare
Planera kundbesök, presentationer och produktdemonstrationer
Delta i mässor och branschevenemang
Följa upp offerter och driva affärer till avslutKvalifikationer
Flera års dokumenterad erfarenhet av B2B-försäljning
Erfarenhet av offentlig upphandling och anbudsprocesser
Erfarenhet av försäljning till DIY-butiker eller bygg-/trädgårdshandel
God affärsförståelse och vana att arbeta mot uppsatta mål
B-körkort
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet från bygg, grönyta, trädgård eller anläggningsbranschen
Befintligt kontaktnät inom kommuner eller detaljhandel
Ytterligare språkkunskaper
Vi erbjuder
En central roll i ett innovativt och växande företag
Möjlighet att arbeta med hållbara och patenterade produkter
Konkurrenskraftig lön med provisionsmodell
Internationell affärsmiljö och utvecklingsmöjligheterSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till: personal@turfquick.se
Märk ansökan med: Säljare - Offentlig upphandling & DIY
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
E-post: personal@turfquick.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Offentlig upphandling DIY". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Turfquick AB
Vikavägen 2 (visa karta
148 60 STORA VIKA Arbetsplats
Turfquick AB Jobbnummer
9735377