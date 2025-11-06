Säljare med erfarenhet av begagnatförsäljning
Svensk Autorekrytering AB / Butikssäljarjobb / Sigtuna Visa alla butikssäljarjobb i Sigtuna
2025-11-06
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svensk Autorekrytering AB i Sigtuna
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-11-06Dina arbetsuppgifter
Vi söker en erfaren säljare som vill arbeta i en bred och omväxlande roll hos ett väletablerat företag i fordonsbranschen. Hos oss blir du en del av ett mindre och sammansvetsat team där du får stort ansvar, ha nära kontakt med kunder och möjlighet att påverka både arbetssätt och resultat.
Om rollen
Som säljare hos oss arbetar du med att utveckla och vårda kundrelationer med målet att fler kunder ska sälja sina fordon via vår auktionsplattform. Du kontaktar både nya och befintliga kunder, följer upp leads och driver affärer hela vägen från första samtal till avslutad försäljning.
Du har daglig kontakt med kunder via telefon, mail och via fysiska möten och arbetar för att skapa långsiktiga samarbeten. I rollen ingår även arbetsuppgifter av administrativ karaktär, som att registrera fordon, hantera offerter och säkerställa att försäljningen dokumenteras korrekt i systemen.
Eftersom vi är ett mindre team är arbetsdagarna varierande. Ibland innebär det att du följer med ut och hämtar fordon eller hjälper till i andra delar av verksamheten. Hos oss trivs du som tycker om att ta ansvar, vara flexibel och bidra där det behövs.
Din Profil
Vi söker dig som har erfarenhet av begagnatförsäljning och som förstår hur bilaffären fungerar från start till mål. Du har ett naturligt säljdriv, är kommunikativ och tycker om att skapa relationer med kunder.
Kanske har du tidigare arbetat som säljare, platschef, säljchef eller i en annan ansvarsbärande roll inom bilhandel eller fordonstjänster och vill nu komma närmare affären igen. Vidare bör du vara självgående, strukturerad och prestigelös. Du tycker om att arbeta i en miljö där dagarna ser olika ut och där det finns utrymme att påverka och utvecklas.
Vi har kontor i Stockholm Norrort och ser gärna att du är boende i Stockholm Norrort eller Uppsala. B-körkort är ett krav, har du C-körkort är det meriterande.
Vi erbjuder
Du blir en del av ett företag med stark position inom handel med begagnade fordon och med ett gott rykte i branschen. Här är beslutsvägarna korta och samarbetet nära.
Vi arbetar i en miljö med högt tempo och mycket energi, där alla brinner för att göra affärer och där alla arbetar för samma mål. Samtidigt har vi en familjär och omtänksam stämning där vi alla hjälper varandra, oavsett roll.
Hos oss får du möjlighet att kombinera sälj, service och administration i en entreprenöriell miljö där din insats gör skillnad varje dag.Om företaget
Vårt kundföretag är en väletablerad aktör inom bilauktioner och en av de ledande på marknaden. De förmedlar begagnade fordon via en egen digital plattform och erbjuder kompletta lösningar för sina kunder, med tjänster som reparation, rekonditionering, testning, transport, finansiering, försäkring och garanti.
Mer information om tjänsten och kundföretaget ges vid en eventuell intervju. Tilltänkt start är mars 2026 och anställningen inleds med sex månaders konsultuppdrag via Autorekrytering, därefter finns möjlighet till fast anställning hos kundföretaget.
Om Autorekrytering
Autorekrytering är ledande på att hitta specialistkompetens till fordonsindustrin. Vi är landets enda rekrytering- och konsultföretag med ett odelat fokus på att matcha rätt person med rätt jobb i motorbranschen, och detta har vi gjort sedan 2005. Under dessa två decennier har vi byggt upp ett omfattande nätverk och en djup förståelse för branschen, vilket gör oss unikt positionerade att bidra till dess utveckling med rätt kompetens.
Som kund eller medarbetare hos Autorekrytering kommer du snabbt att märka vårt personliga engagemang och vår långsiktighet. Våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Jönköping gör det möjligt för oss att täcka stora delar av Sverige samtidigt som vi håller oss uppdaterade på den lokala marknaden.
Kontaktuppgifter
I denna rekrytering samarbetar vi med Autorekrytering. Frågor om tjänsten och processen besvaras av ansvarig rekryterare June Pärnänen på tel. 070 622 60 19. Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "10417". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svensk Autorekrytering AB
(org.nr 556683-9568), http://www.autorekrytering.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9591485