Säljare med entreprenörsanda bygg vår Stockholmsverksamhet

2026-01-18


Om jobbet

Bli en del av NW Nordic AB - ett expanderande bemannings- och entreprenadföretag

Vill du vara med och starta upp och utveckla en verksamhet i Stockholm?

NW Nordic AB söker nu en driven och engagerad medarbetare som vill ta ansvar för att etablera och bygga vår nya filial i Stockholm.

Vi letar efter dig som trivs med frihet under ansvar, gillar att ta initiativ och vill vara med och påverka på riktigt. I den här rollen blir du en nyckelperson och får stort förtroende att forma arbetssätt, kundrelationer och tillväxt i Stockholmsområdet.

Tidigare erfarenhet av försäljning, affärsutveckling eller relationsbyggande arbete är meriterande. Det viktigaste för oss är din inställning, ditt engagemang och din vilja att utvecklas tillsammans med företaget.

Hos NW Nordic AB får du arbeta nära företagets ledning i ett bolag med tillväxtambitioner, korta beslutsvägar och stora möjligheter till både personlig och professionell utveckling.

Vi erbjuder

Trygg anställning i ett stabilt och växande företag

En nyckelroll med stort ansvar och möjlighet att påverka

Fast & resultatbaserad ersättning och attraktiva bonusmodeller

För rätt person finns möjlighet till långsiktigt partnerskap och delägarskap

Att vara med och bygga en verksamhet från grunden

Vi söker dig som:

Har rätt inställning och driv, och trivs med att göra affärer samt hjälpa kunder att hitta lösningar på sina behov.

Vi sätter stort värde på din personlighet - erfarenhet från bemanningsbranschen är meriterande men inget krav



Om företaget
NW Nordic AB är ett växande bemannings- och entreprenadföretag med fokus på att skapa långsiktiga och hållbara lösningar för både kunder och medarbetare. Sedan starten 2023 har vi hjälpt företag i varierande branscher med kompetent, flexibel och noga utvald personal.

