Säljare med eller utan erfarenhet i Helsingborg. Fast lön plus p - Clean Sky Sweden AB - Försäljarjobb i Helsingborg

Prenumerera på nya jobb hos Clean Sky Sweden AB

Clean Sky Sweden AB / Försäljarjobb / Helsingborg2021-04-05Om digDu åker ut på förbokade kundbesök och säljer ett av marknadens miljövänligaste rengöringssystem. Ekologisk rengöring och luftrening helt utan kemikalier. Vår bokningsavdelning bokar in dina kundbesök. Arbetstiderna är du själv med och påverkar veckovis.Det finns goda möjligheter att utvecklas i företaget och gå vidare i din karriär som Mentor, Utbildare, Teamleader, Controller, mm.Som person är du självgående med god social kompetens, du tycker om att möta nya människor och att den ena dagen inte är den andra lik. Du är målmedveten och har alltid kunden i fokus. Du har en positiv inställning och ser lösningar där andra ser problem. Detta är viktiga egenskaper hos oss, då man som säljare är företagets ansikte utåt. Du trivs lika bra att arbeta självständigt som i grupp. Att du själv kan påverka din lön och dina arbetstider är något du ser som en förmån.Du har körkort & tillgång till bil.Tidigare säljerfarenhet är en merit men inget krav.Bifoga CV och personligt brev i din ansökan.Lön och förmånerHeltid ger 24 500 kr i månaden plus provision på allt du säljer.Vi tillämpar en provanställning i 6 månader som kan övergå till en tillsvidareanställning.För att du som anställd hos oss ska känna trygghet omfattas du av både trygghetsförsäkring och tjänstegrupplivförsäkring.Om arbetsgivarenVi säljer och marknadsför produkten Clear Sky och vi vänder oss till både privatpersoner och företag.Clear Sky renar luften genom vatten, helt utan filter, samt tvättar golv, mattor och möbler miljövänligt och helt utan kemikalier.Gå gärna in och läs mer på vår hemsida http://www.cleanskysweden.se/ #jobbjustnu2021-04-05Sista dag att ansöka är 2021-04-11Clean Sky Sweden ABBergsgatan 925661 HELSINGBORG5671613