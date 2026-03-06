Säljare med DVH-erfarenhet i Sundsvall

Säljkraft Sverige AB / Säljarjobb / Sundsvall
2026-03-06


Säljkraft växer. Alltid och överallt.

Nu söker vi säljare med DVH-erfarenhet och hjärtat på rätt ställe för ett spännande uppdrag i Sundsvall.
Intresse för mat och erfarenhet av dagligvaruhandeln är ett plus, driv och vilja att utvecklas är ett måste.
Hos oss får du vara med och bygga varumärken, växa med eget ansvar och har stora möjligheter att ta nästa steg i din utveckling.
Tjänsten är till en början deltid, men kommer snabbt med din hjälp att komma upp i heltid.
På samma sätt börjar du med att köra egen bil mot milersättning för att sedan få en tjänstebil när du är uppe i heltid.
Stämmer beskrivningen in på dig?
Urval sker löpande, så skicka in din ansökan med CV och ett personligt brev till jobb@saljkraft.nu så snart som möjligt.
Märk din ansökan med "Säljare Sundsvall"

Med vänlig hälsning,
Säljkraftfamiljen

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
E-post: jobb@saljkraft.nu

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säljare Sundsvall".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Säljkraft Sverige AB (org.nr 559295-4035), https://www.saljkraft.nu

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9781058

