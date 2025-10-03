Säljare med driv och kundfokus till Bilbolaget!
Norra Resurs Rekrytering & Bemanning AB / Butikssäljarjobb / Gällivare Visa alla butikssäljarjobb i Gällivare
2025-10-03
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norra Resurs Rekrytering & Bemanning AB i Gällivare
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige
Är du en driven säljare som älskar kundrelationer och vill arbeta med några av marknadens starkaste bilmärken?
Bilbolaget i Gällivare söker nu en engagerad och målmedveten säljare som vill bli en del av vårt sammansvetsade team och bidra till vår fortsatta framgång.Publiceringsdatum2025-10-03Om tjänsten
Som säljare hos oss får du en central roll i att skapa långsiktiga kundrelationer och matcha både privat- och företagskunder med rätt bil och tjänster. Du arbetar främst med försäljning av nya Volvo- och Ford-modeller samt begagnade bilar. Utöver bilförsäljning ansvarar du även för att presentera och sälja tillhörande tjänster, såsom serviceavtal, finansieringslösningar och försäkringar.
Arbetet är varierande och innefattar både uppsökande och proaktiv försäljning, bearbetning av leads, inbytesvärderingar och annonsering av bilar. Du blir en viktig del av ett väl samspelt team, samtidigt som du har stora möjligheter att påverka din egen vardag.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Försäljning av nya och begagnade person- och transportbilar
Aktivt bearbeta nya och befintliga kunder genom möten, samtal och uppföljning
Värdering och hantering av inbytesbilar
Förmedling av finansiering, leasing och försäkringslösningar
Delta i kundträffar, event och marknadsaktiviteter
Publicera annonser på webb och digitala plattformar
Vem är du?
Vi söker dig som är social, affärsmässig och brinner för att skapa goda kundrelationer. Du är målinriktad, drivs av resultat och tvekar inte att ta initiativ. Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande, men viktigast är din personlighet och vilja att utvecklas.
Krav för tjänsten:
B-körkort
God datorvana
Flytande svenska i tal och skrift
Bosatt i Gällivare
Hos oss får du:
En familjär arbetsmiljö med härligt sammansvetsade kollegor
Motiverade ägare som satsar på verksamheten
Grundlön + provisionsmodell
Garantilön + Grundlön de första sex månaderna
Tjänstebil med förmånsvärde
Friskvårdsbidrag
Personalrabatter
Arbetstiderna är måndag-fredag 08:00-17:00, med viss lördagsarbete.
Ansökningsförfarande
Urvalet sker löpande så tveka inte att skicka in din ansökan då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag! Bilbolaget samarbetar med Norra Resurs i denna rekryteringsprocess, tjänsten är en direktrekrytering, vilket innebär att du anställs direkt hos Bilbolaget i Gällivare. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med sex månaders inledande provanställning. Vid frågor angående tjänsten vänligen kontakta ansvarig rekryterare Eric Lundquist på eric.lundquist@norraresurs.se
eller på telefon 070-366 63 85.
Låter detta som nästa steg i din karriär? Varmt välkommen med din ansökan och bli en del av teamet hos Bilbolaget i Gällivare.
Om Bilbolaget
Bilbolaget har funnits sedan 1932 och verkar inom en rad olika områden inom bilägande. Vi är Norrlands ledande återförsäljare av Volvo, Renault, Dacia, Ford samt begagnat och säljer totalt 9 000 bilar per år. Vi säljer personbilar och transportbilar, har hyrbilsverksamhet, verkstad, däckhotell, erbjuder tankning och tvätt samt har välsorterade bildelsbutiker. Bilbolaget har ca 490 medarbetare och finns på 15 orter i Norra Sverige.Om företaget
Norra Resurs är en aktör inom rekrytering och bemanning i Norrland. Vi specialiserar oss på att matcha rätt kandidater med rätt roller och hjälper företag att bygga starka team. Med djup förståelse för den lokala arbetsmarknaden är Norra Resurs din pålitliga partner för rekryterings- och bemanningslösningar i Norrland. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norra Resurs Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559290-4626), https://www.norraresurs.se/
Bilvägen 2 (visa karta
)
982 32 GÄLLIVARE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bilbolaget Nord AB Kontakt
Rekryteringsansvarig
Eric Lundquist eric.lundquist@norraresurs.se 073-366 63 85 Jobbnummer
9539497