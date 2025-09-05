Säljare med ansvar för varumottagning i Örnsköldsvik
Är du en energispridare som gillar högt tempo, ta ansvar och har koll på läget?
Då kan du vara den vi söker!
Arbetet i ett Rustavaruhus är fartfyllt och omväxlande, och som säljare med ansvar för varumottagningen är du med där det händer! Du är en del av varuhusets ledningsgrupp och har koll på hela flödet - från att varorna kommer in tills de är på plats ute i butiken. Du ser till att allt rullar som det ska, fördelar uppgifter till andra och tar ansvar för ordning, struktur och effektivitet i varumottagningen. Hos oss är ingen dag den andra lik. Ena dagen tar du emot leveranser och styr upp lagret, nästa dag är du med och stöttar i det dagliga säljarbetet - för oavsett uppgift är kundupplevelsen alltid i fokus.
Du behöver inte kunna allt från början - vi lär dig! Men vi tror att du:
Gillar att skapa ordning och reda - struktur är din grej
Har lätt för att ta till dig information och förklarar den enkelt för andra
Har ett coachande förhållningssätt och gillar att stötta dina kollegor
Bidrar till en positiv arbetsmiljö där vi peppar och hjälper varandra varje dag
Har du jobbat som varumottagare tidigare? Toppen! Men viktigast för oss är att du har rätt inställning.
Vad är det som gör Rusta till - ja, Rusta?
Våra värderingar är inte bara ord på ett papper - de är något vi faktiskt jobbar efter varje dag:
Enkelhet - Vi gillar raka vägar och smarta lösningar. Varför krångla till det?
Mod - Vi vågar testa nytt och vi lär oss längs vägen - det är så vi utvecklas.
Engagemang - Vi bryr oss på riktigt, tar ansvar och gör vårt bästa - varje dag.
Tillsammans - Hos oss vinner laget, inte jaget. Vi stöttar varandra och lyckas ihop.
Så här går det till när du söker
Hos oss skippar vi CV och personligt brev (ja, du läste rätt!).
I stället lär vi känna dig genom:
Några urvalsfrågor när du ansöker
Ett kort test (bara lugn - det är inget matteprov)
Intervju på plats i varuhuset
Digital referenstagning
En bakgrundskoll - inget konstigt, bara rutin
Vill du förbereda dig? Här är ett tips: Tips inför chatten med Hubert
Vad en bakgrundskontroll är? Vanliga frågor och svar om bakgrundskontroller
Är du pepp?
Tveka inte - skicka in din ansökan redan idag! Vi går igenom ansökningar löpande, så vänta inte till sista sekunden. Frågor? Hör av dig till oss på
Anställningsform: Tillsvidareanställning- Inleds med sex månaders provanställning
Omfattning: Heltid (38,25 timmar/vecka)
Startdatum: Enligt överenskommelse
Lön: Enligt kollektivavtal
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
