Säljare Mattor till Elis i Norrköping regionen
Elis Textil Service AB / Rese- och trafikjobb / Norrköping
2026-02-26
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Elis Textil Service AB i Norrköping
, Nyköping
, Eskilstuna
, Örebro
, Huddinge
eller i hela Sverige
Om Elis
Elis erbjuder heltäckande hyrlösningar för hygien- och textilservice. Hundratusentals arbetskläder, mattor, torktrasor, bädd-, bad- och bordstextilier cirkulerar dagligen mellan Elis tvätterier och kunder inom vård och omsorg, industri, handel, renrum, hotell och restaurang. Genom logistik och textilvård optimeras användandet av varje plagg och textilie, och behovet av nyproduktion minimeras. Det är ett arbetssätt som visar vägen i den cirkulära omställningen, och en modell som Elis har arbetat efter i över 75 år.
Elis Textil Service AB är en del av börsnoterade franska Elis SA med närmare 435 tvätterier och drygt 55 000 anställda i 31 länder i Europa, Asien och Latinamerika. 2024 omsatte koncernen 46 MDR SEK.
I Sverige har vi 21 tvätterier 1800 anställda omsätter 2,6 MDR SEK. Huvudkontor i Malmö och anläggningar från Limhamn i söder till Luleå i norr.
Vi är även ett av Sveriges 500 största bolag och har av Karriärföretagen blivit utsedda som en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare för tredje året i rad samt 2025 utsedda till topp 15 traineeprogram! Vi vill inte skryta men 2025 blev vi även utsedda till Årets Employer Branding-företag.
Vi söker nu en driven och orädd säljare som brinner för en vardag där du får disponera din tid efter egen planering. Är du nyfiken - läs gärna vidare!
Vad innebär rollen som säljare? Du kommer att ansvara för försäljning till potentiella kunder och vår befintliga kundstock. I det ingår allt från leadsgenerering, dörrknackning, offertskrivning, förhandling och avtalsskrivning.
Tjänsten innebär ett stort egenansvar och du arbetar självständigt mot egen budget. Tillsammans med ditt team och din säljchef kommer du utforma och sätta ramarna för din framgång!
Ditt säljdistrikt kommer att vara i Östergötland och Sörmland. Du kommer att utgå från vårt kontor i Norrköping och tillhöra ett team med 3 säljkollegor.
Vem är du? För att lyckas i tjänsten behövs ett starkt eget driv och du bör drivas av alla delar med försäljning. Att göra affärer är det bästa du vet! Du vet att du behöver ha en hög aktivitetsnivå och har den disciplinen. Du är snabbtänkt, bra på att hitta lösningar och trivs allra bäst ute hos kund.
Vad kan du? Du har tidigare säljerfarenhet, helst från uppsökande försäljning. Du har gymnasieutbildning och har körkort. Vi som jobbar här kännetecknas av servicekänsla, resultatfokus och en stark vilja att vinna. Det vill vi också att du ska känna!
Vidare ser vi positivt på följande egenskaper:
Du är nyfiken
Du kan lägga upp din egen struktur i arbetet
Du är lyhörd för såväl kunder som kollegor
Du är en naturlig relationsbyggare
Du besitter självledarskap
Vad har Mikael Hedenqvist, försäljningschef mattor, att säga om tjänsten och företaget?
"I säljorganisationen på entrémattor är vi ett team som brinner för att hela tiden förbättras och utvecklas. Vi ska ha det roligt tillsammans och stötta varandra, så att vi alla blir den bästa versionen av oss själva.
Vi har ett fantastiskt team och har känslan av att vara bland de absolut bästa, men vi saknar vår nya stjärna!
Nu söker vi en säljare till vårt område Östergötland & Sörmland. Vill du vara en del av ett vinnande team, utveckla dig och samtidigt ha det roligt med dina kolleger så ska du absolut söka den här tjänsten."
Varför ska du välja Elis? Vi lever efter de värderingar som alltid har utgjort Elis ryggrad: Respekt för andra - Att vara en förebild - Integritet - Ansvar. De ger en referensram, som vägleder våra handlingar och inspirerar våra val.
Ansökan Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Mikael Hedenqvist, Försäljningschef, på 0702-110 108.
Titta gärna in på vår hemsida www.elis.com
I våra rekryteringsprocesser gör vi referens- och bakgrundskontroll.
Välkommen att registrera din ansökan med ett personligt brev och CV genom länken nedan. Vi tillämpar löpande urval vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag löpt ut - så skicka in din ansökan redan idag!
Sista ansökningsdag är 2026-03-29
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
