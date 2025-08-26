Säljare ljud ljus maskiner inventarier möbler inredning fordon

Logistik & Distribution i Norden AB / Säljarjobb / Ånge
2025-08-26


Visa alla säljarjobb i Ånge, Ragunda, Ljusdal, Timrå, Sundsvall eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Logistik & Distribution i Norden AB i Ånge, Ljusdal, Härjedalen, Avesta, Norrtälje eller i hela Sverige

Vi håller på med ett stort utvecklingsarbete och skifte. Massor med begagnat och nytt material ska säljas iväg på auktions-sajter och via alla möjliga kanaler som facebook marketplace och många andra. Vi söker dig som älskar att "go commercial" och har vana och erfarenhet av att sälja, marknadsföra, testa nya ideer, med effektivitet och starka resultat. Sälja hundratals, kanske tusentals olika produkter av alla möjliga slag. Det är extremt blandat från konkursbon och fastighetsköp, restlager och det är verkligen mycket, och mycket olika. Företagshuset Mejeriet i Ånge och flera andra platser i Sverige.

Därefter finns andra funktioner hos oss om du vill jobba kvar med sälj och uthyrning.

Mejla in din ansökan och ange dina löne-anspråk samt vart i Sverige du befinner dig och sist men inte minst vilka kanaler du har möjligheter att jobba med för att få iväg allt material.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25
E-post: kundservice@billebro.se

Arbetsgivare
Logistik & distribution i Norden AB (org.nr 556423-2592), http://www.uthyres.eu
Lantmannagatan 17 (visa karta)
841 32  ÅNGE

Arbetsplats
Företagshuset Mejeriet Ånge

Jobbnummer
9476538

Prenumerera på jobb från Logistik & Distribution i Norden AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Logistik & Distribution i Norden AB: