Säljare/Leveransmedarbetare Mio Västra Frölunda
2026-01-09
Mio söker alltid de bästa medarbetarna. Varje dag strävar vi efter att tillsammans skapa en kundupplevelse i världsklass och ta nya steg mot vår vision - att 2030 vara störst i Sverige på möbler och finnas i varje rum, i varje hem. Vi vet att stolta medarbetare som trivs i sitt arbete gör skillnad för både kollegor och kunder. Därför erbjuder vi en arbetsplats där laganda, passion, affärsmässighet och kunskap är våra ledstjärnor. Med tydligt ledarskap, gemensamma mål och stort individuellt ansvar skapar vi tillsammans framtidens Mio - en plats där både människor och idéer får växa.
Brinner du för att skapa kundmöten i världsklass?
Gillar du att inspirera, hitta smarta lösningar och göra varje besök till något extra? Då kan du vara vår nästa medarbetare!
Hos Mio får du arbeta i en stimulerande miljö med varierande uppgifter där initiativ och utveckling uppmuntras.
Tillsammans med engagerade kollegor skapar du minnesvärda upplevelser och kundmöten - varje dag.
Om rollen
Som Säljare/Distributionsmedarbetare är du en nyckelperson i butikens dagliga drift. Du arbetar aktivt med försäljning, service och att säkerställa att butiken är välfylld, inspirerande och redo att möta kunden. Med fokus på omtanke, affärsmässighet och kundens behov skapar du ett personligt och positivt bemötande. I rollen så ingår också att leverera möbler hem till våra kunder med företagets egna mindre lastbilar, därför är B-körkort för manuell växellåda ett krav. Du ansvarar för att leverera ett kundmöte i världsklass i kundens hemmamiljö. Du visar omtanke för våra kunder genom att erbjuda dem att köpa produkter som kompletterar deras köp såsom möbelvård, eller ljuskällor. Publiceringsdatum2026-01-09Arbetsuppgifter
Skapa ett professionellt, inspirerande och personligt kundmöte Arbeta med behovsanpassad försäljning och erbjuda helhetslösningar Säkerställa att butiken är välfylld och visuellt tilltalande och att produkter är prismärkta Delta i uppföljningen av kampanjer och försäljningsresultat Rapportera driftstörningar och säkerhetsrisker till ansvarig Bidra till en trygg, ergonomisk och trivsam arbetsmiljö samt ett positivt arbetsklimat med laganda och inkludering
Vi söker dig som:
- Har ett genuint intresse för försäljning och kundservice
- Är lösningsorienterad, ansvarstagande och affärsdriven
- Bidrar med positiv energi och laganda
- Har god kommunikationsförmåga och trivs i ett aktivt tempo
- God fysik då tunga lyft förekommer
- Trivs att arbeta i högt tempo med omväxlande arbetsuppgifter som innehåller både fysiska och administrativa moment, fokuserar på lösningar och anser dig vara stresstålig.
Tjänsten
Vikariat till 2026-12-31
Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetstider inkluderar kvällar och helger.
Rekrytering
Urval sker löpande. I processen används arbetspsykologiska tester (MAP och Matrigma).
Slutkandidaten ska visa utdrag ur belastningsregistret (beställs via polisens hemsida).
Mio är en av Sveriges ledande möbel- och inredningskedjor. Vårt syfte är att hjälpa alla att skapa sitt drömhem - från första bostaden och genom hela livet. Med inspiration, kunskap och ett starkt sortiment vill vi möblera och inreda Sverige. Mio är en integrerad kedja som kännetecknas av stolthet, affärsmässighet och passion som vi beskriver med värdeorden laget, affärsmässighet, passion och kunskap. I över 60 år har Mio utvecklats och växt tillsammans med våra kunder. Vår resa framåt leds av en tydlig vision: att 2030 vara störst i Sverige på möbler och finnas i varje rum, i varje hem. Ersättning
