Säljare/Lagermedarbetare med leverans, vid behovsanställning
MIO AB / Butikssäljarjobb / Trelleborg
2025-09-09
Mio söker alltid de bästa medarbetarna. Varje dag strävar vi efter att tillsammans med våra butiker leverera ett bättre resultat än föregående dag. Vi vet att stolta medarbetare som trivs med arbetet har stor betydelse för hur kunden upplever Mio. Med gemensamma värderingar, tydligt ledarskap, individuellt ansvarstagande och stimulerande arbetsuppgifter erbjuder vi en attraktiv arbetsplats.
Brinner du för kundmötet lika mycket som vi gör?
Tycker du att det är givande och roligt att göra andras dag lite bättre och att hjälpa dem att hitta de bästa lösningarna på sina behov?
Kom och bli en av oss! Vi erbjuder varierande arbetsuppgifter i en stimulerande arbetsmiljö, med utrymme för initiativtagande och utveckling.
Med stor passion och kunskap erbjuder du tillsammans med dina kollegor våra kunder en inspirerande upplevelse och kundmöte i världsklass. Publiceringsdatum2025-09-09Dina arbetsuppgifter
Denna vid behov-anställning är för dig som både vill jobba som säljare och lagermedarbetare på Mio.
Den främsta uppgiften som säljare på Mio är att ge våra kunder ett bemötande i världsklass och göra deras besök i våra butiker till en upplevelse över förväntan.
Genom att lyssna, ställa frågor och erbjuda olika lösningar hjälper du våra kunder att hitta rätt produkt för att skapa ett hem att trivas i och vara stolta över. På detta sätt arbetar du mot din egen säljbudget och bidrar till att nå butikens gemensamma mål. Dessutom tillsammans med dina kollegor fyller ni på varor, ser till att det är ordning och reda och att alla produkter har rätt priskommunikation.
Förutom det personliga mötet i butiken ger du våra kunder service på telefon och via mejl.
Hos oss ansvarar du för kontroll och mottagning av leveranser, lossar bilar, hanterar e-handel och sorterar gods. Du monterar och levererar varor, allt från soffor och sängar till garderober och byråer, hem till kund. Varorna bärs in i kundens hem - ibland upp för flera trappor.
Tillsammans med dina kollegor ser du till att det råder ordning och reda på lagret plockar order samt bidrar till att kunder får en positiv upplevelse av sitt besök och vill komma tillbaka.
I rollen ingår också att leverera möbler hem till våra kunder med företagets egna mindre lastbilar, därför är B-körkort ett krav.
Arbetstiderna är förlagda på dagtid, kvällar och helger. Eftersom du täcker upp vid behov så behöver du vara flexibel och ha möjlighet att komma in med kort varsel.
Mängden pass är beroende på vårat behov, exempelvis vid semestrar, sjukdom, större kampanjer eller andra händelser.
Krav: Truckkort och B-körkort
Kompetenser:
Du sätter alltid kundens upplevelse i första rummet och är mån om att bygga långsiktiga kundrelationer. Du är genuint nyfiken och vill utvecklas på arbetsplatsen. Du trivs med att arbeta i ett team men är också självgående och initiativtagande. Du är bra på att prioritera och har hög social förmåga. Med din positiva inställning och högt engagemang bidrar du till en trevlig atmosfär på arbetsplatsen.
Du trivs att arbeta i högt tempo med omväxlande arbetsuppgifter som innehåller både fysiska och administrativa moment, fokuserar på lösningar och anser dig vara stresstålig.
Arbetet på lager innebär en hel del tunga lyft, därför är det viktig med god fysik.
Du behöver, tillsammans med en kollega, kunna bära tunga möbler flera trappor upp - flera gånger per dag.
Så du flexibla, starka och servicefokuserade person med truckkort och B-körkort - skicka in din ansökan idag och bli en del av team Mio Trelleborg!
Intervjuer kommer att hållas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan annonsen sista datum.
Mio är en ledande svensk detaljhandelskedja som erbjuder möbler och inredning för alla hem, rum och stilar. I över 60 år har vi hjälpt våra kunder att skapa hem som de kan trivas i och vara stolta över. Mio ägs av handlarna som driver sina butiker framåt utifrån ett gemensamt koncept. Entreprenörskapet är en stark drivkraft i företagets kultur och bidrar med motivation, arbetsglädje och förändringsvilja. Viktiga värdeord är kunskap, passion, laget och affärsmässighet. Visionen att inspirera våra kunder att förnya sina hem driver utvecklingen framåt. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
