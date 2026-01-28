Säljare inom VA till S:t Eriks - Stockholm Syd
Om S:t Eriks
S:t Eriks har sedan 1888 varit med och byggt det samhälle vi lever i - genom lösningar som formar våra städer, säkrar våra flöden och gör vardagen fungerande för miljoner människor. Idag är S:t Eriks en del av S:t Eriks Group, en ledande svensk tillverkare och leverantör av betong- och naturstensprodukter till entreprenörer och återförsäljare på den nordiska marknaden för infrastruktur, bygg och landskapsarkitektur.
S:t Eriks AB är den ledande aktören inom vatten- och avloppsinfrastruktur i Sverige. Vi utvecklar och levererar kompletta VA-system, från rör och brunnar till dagvattenlösningar, som gör att vatten kan ledas och hanteras på ett säkert och hållbart sätt i både växande städer och mindre samhällen. Det är ett område där teknisk precision och långsiktigt ansvar är helt avgörande.
Med egen produktion, djup teknisk kompetens och nära samarbete med kommuner, entreprenörer, konsulter och projektörer är vi en viktig partner i många av Sveriges projekt. På S:t Eriks AB arbetar cirka 450 medarbetare med att utveckla och leverera infrastruktur som måste fungera - varje dag, i decennier framåt.
Vad vi erbjuder
Hos S:t Eriks får du arbeta i ett stabilt och marknadsledande bolag där VA är ett strategiskt viktigt affärsområde. Vi erbjuder en självständig och affärsnära roll med stort eget ansvar, samtidigt som du har stöd av erfarna kollegor och specialister.
Vi erbjuder dig:
En gedigen introduktion med både teori och praktik
Ett professionellt säljteam med hög teknisk kompetens
Kortare beslutsvägar och en organisation där din insats gör skillnad
Goda utvecklingsmöjligheter inom ett långsiktigt växande bolag
Tjänsten utgår från Stockholm Syd, med möjlighet till visst distansarbete.
Vad tjänsten innebär
I rollen som VA-säljare ansvarar du för försäljning och relationsutveckling inom vatten- och avloppssegmentet. Du arbetar nära entreprenörer, kommuner, kommunala VA-bolag och konsulter, ofta i projekt med långa ledtider och höga tekniska krav.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
Utveckla och förvalta relationer med befintliga VA-kunder samt bearbeta nya affärsmöjligheter
Driva försäljning av rör, brunnar, dag- spillvatten och VA-systemlösningar
Arbeta mot föreskrivande led såsom konsulter och projektörer
Följa upp avtal, större offerter och kundunika lösningar
Hantera och leda VA-projekt med längre säljcykler och komplex leveransstruktur
Tillbringa en stor del av arbetstiden ute hos kunder och i projektmiljö
Rollen kombinerar teknisk förståelse med affärsmässighet och relationsbyggande.
Vem vi söker
Vi söker dig som är trygg, affärsorienterad och förtroendeingivande, med ett genuint intresse för VA-frågor och samhällsbyggnad. Du trivs i en självständig roll där du planerar din tid, driver dina affärer och bygger långsiktiga kundrelationer.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av B2B-försäljning inom VA, anläggning eller närliggande tekniska områden
God teknisk förståelse och vana att arbeta med ritningar, tekniska beskrivningar och kalkyler
Erfarenhet av att arbeta målinriktat och följa upp affärer och aktiviteter
God systemvana och gärna erfarenhet av CRM-system
Meriterande:
Erfarenhet av AMA, AB04 och/eller ABT06
Bakgrund inom VA-projekt, rörsystem, dag- spillvatten, betong eller kommunal infrastruktur
Som person är du:
Lösningsorienterad, strukturerad och affärsmässig
Serviceinriktad och trygg i dialogen med kund
Kommunikativ och duktig på att bygga nätverk
Självständig men trivs också med att arbeta i team
Orädd och van att ta ansvar i komplexa affärer
Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift och har B-körkort.
Ansök redan idag då intervjuer sker löpande. Tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Under rekryteringsprocessen kommer en bakgrundskontroll att utföras.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare, Joel Claeson.
2Complete
Trygghet och förtroende är målen i 2Completes rekryteringsprocess. Detta uppnås genom ett nära och personligt samarbete med de kunder som valt oss som sin rekryteringspartner. Vår passion för att få ut människor i arbete och att få in rätt person i rätt sammanhang i arbetslivet, driver oss framåt.
2Complete Group samt alla dess dotterbolag är auktoriserade medlemmar inom Kompetensföretagen, Almega samt Svenskt Näringsliv och har varit det sedan 2011.
Så ansöker du
