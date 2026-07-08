Säljare inom Möbel o Mattvätt i Stockholm
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2026-07-08
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Säljare inom Matt- & Möbeltvätt sökes
Vi söker nu en driven och serviceinriktad säljare till vårt växande företag inom matt- och möbeltvätt.Publiceringsdatum2026-07-08Om tjänsten
Som säljare hos oss arbetar du med att hitta nya kunder och sälja våra tjänster inom professionell rengöring av mattor, soffor, madrasser och möbler till privatpersoner och företag.
Du kommer att ha kontakt med kunder via telefon, sociala medier och personliga möten. Arbetet passar dig som är social, motiverad och gillar att arbeta mot mål.Dina arbetsuppgifter
Sälja tjänster inom matt- och möbeltvätt
Kontakta nya och befintliga kunder
Boka kundbesök och uppdrag
Ge god service och bygga långsiktiga kundrelationer
Arbeta mot försäljningsmål
Vi söker dig som
Är social och har lätt för att prata med människor
Är driven och resultatinriktad
Har god servicekänsla
Kan arbeta självständigt och ta ansvar
Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande men inget krav
B-körkort är meriterande
Vi erbjuder
Fast lön + provision enligt överenskommelse
Utbildning och stöd inom försäljning
Trevlig arbetsmiljö
Möjlighet att utvecklas inom företaget
Anställningsform
Heltid/Deltid enligt överenskommelse.Så ansöker du
Skicka ditt CV och en kort presentation till: Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07
E-post: Info@qualitylife.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säljare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Qualitylife Sweden AB
(org.nr 556524-4299) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9997043