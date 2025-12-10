Säljare inom lantbruksmaskiner till Green Deer
Framtiden i Sverige AB / Säljarjobb / Karlstad Visa alla säljarjobb i Karlstad
2025-12-10
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Framtiden i Sverige AB i Karlstad
, Hammarö
, Grums
, Kil
, Kristinehamn
eller i hela Sverige
Vill du arbeta nära lantbrukare och samtidigt vara en nyckelspelare i ett team där samarbete, kundrelationer och kvalitet står i centrum?
Hos Green Deer får du möjligheten att ta en självgående, utvecklande och social roll ute på fältet. Som säljare inom lantbruksmaskiner blir du företagets ansikte utåt och bygger långsiktiga relationer med kunder runt om i Värmland. Här får du chansen att kombinera maskinintresse med entreprenörskap och varje dag se resultatet av ditt eget driv. Är du redo att ta nästa steg? Skicka in din ansökan redan idag!
Om Green Deer
Green Deer är Sveriges största John Deere återförsäljare och ägs av Green Deer Holding. Green Deer är en sammanslagning av bolagen Bil & Traktorservice, Svenssons Motor, Agro Maskiner Gotland och Värmdal & Traktorservice som nu arbetar tillsammans under namnet Green Deer. Green Deer Holding är också majoritetsägare i Gunnars Maskiner AB. Tillsammans är företaget ca 300 anställda och erbjuder tjänster och betjänar kunder från 20-talet försäljnings- och serviceanläggningar över mellersta- och södra Sverige.
Om rollen
Som säljare hos Green Deer är du den som skapar nya affärsmöjligheter och bygger långsiktiga kundrelationer. Rollen innebär uppsökande försäljning där du spenderar mycket tid ute hos potentiella kunder. Du utgår från Karlstad och arbetar i ett geografiskt område som sträcker sig från Karlstad längs Klarälvsdalen och västerut mot norska gränsen, ett område med både många lantbrukare och en stor bredd av maskinintensiva verksamheter.
Arbetet är varierande och du har stor frihet att forma dina dagar. Ibland möter du kunder som besöker din arbetsplats, ibland är du ute på gårdar och arbetsplatser, och andra dagar arbetar du med administration och offertförslag i CRM-systemet. Du erbjuder kunden rätt lösningar utifrån deras behov, allt från mindre tillbehör till kompletta maskiner.
Det här är en roll för dig som trivs med ansvar, vill ha mycket kundkontakt och som inte är rädd för att ta första steget i en dialog. Du måste gilla att skapa kontakt, ta initiativ och presentera lösningar på ett professionellt och förtroendeingivande sätt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar
Uppsökande försäljning och kundbesök hos lantbrukare och andra maskinkunder
Bygga och utveckla långsiktiga kundrelationer
Ta emot inkommande förfrågningar och presentera lösningsförslag
Offertarbete och uppföljning i CRM-system
Genomföra leveransdialoger och säkerställa att rätt produkter matchar kundens behov
Vara Green Deers ansikte utåt vid kundaktiviteter, visningar och event
Bidra till ett positivt och professionellt teamarbete
Om dig
Du är en person som är framåt, social och inte rädd för nya kontakter, snarare ser du mötet med människor som den bästa delen av jobbet. Du är professionell, lyhörd och har lätt för att bygga förtroende. Du trivs med att styra din egen vardag och tar ansvar för att driva ditt arbete framåt med fokus på resultat.
Ett maskinintresse är viktigt, du behöver inte vara expert, men du ska vara nyfiken och villig att lära dig. Vi lär dig resten.
Vi tror att du har
Goda kunskaper i svenska och engelska
B-körkort
Intresse för maskiner och teknik, gärna kopplat till lantbruk
Det är meriterande om du även har
BE-körkort
Erfarenhet av lantbruksmaskiner eller liknande bransch
Tidigare erfarenhet av försäljning eller kundkontakt
Som person ser vi gärna att du är
Självständig och målinriktad - du driver ditt arbete framåt och trivs med ansvar
Utåtriktad och social - du skapar kontakt naturligt och bygger förtroende
Professionell och relationsskapande - du vårdar kundrelationer på ett tryggt och långsiktigt sätt
Lärvillig och nyfiken - du vill förstå produkter och kunders behov på djupet
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden brinner för att skapa möjligheter - på riktigt.
Genom vår expertis inom bemanning och rekrytering hjälper vi människor att hitta rätt jobb och företag att hitta sina framtida stjärnor. Vi är specialister på att matcha talanger med arbetsplatser där de verkligen kan växa och göra skillnad.
Med kontor på sju orter runt om i Sverige är vi nära både våra kunder och kandidater.
För den här tjänsten kommer du bli direktanställd hos kundföretaget.Publiceringsdatum2025-12-10Anställningsvillkor
Start: Så snart som möjligt eller enligt överenskommelse
Omfattning: 100%
Arbetstid: Dagtid
Ort: Karlstad
Lön: Enligt överenskommelse
Processen
CV-urval
Intervju med Framtiden
Referenser
Intervju med kundföretaget
Urval sker löpande. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_51756_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), http://www.framtiden.com Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Andreé Ryberg andree.ryberg@framtiden.com Jobbnummer
9636946