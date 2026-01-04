Säljare inom låneförmedling sökes till framtida bank
Svensk Låneförmedling AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-01-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svensk Låneförmedling AB i Stockholm
, Södertälje
, Uppsala
, Eskilstuna
, Nyköping
eller i hela Sverige
Kort om oss:
Vi är är en etablerad aktör inom låneförmedling och vi är just nu inne i en expansiv fas där vi bygger framtidens digitala bankupplevelse. Låneförmedling kommer vara en del av vårt produktutbud och därför söker vi just nu fler erfarna säljare som vill vara med på resan.
Om rollen:
Som låneförmedlare hos oss förmedlar du lån och försäkringar mellan banker/långivare och privatpersoner. Du kontaktar alla kunder över telefon och har hand om hela säljprocessen från start till mål. Utöver att prata med kunder kommer du ha en dialog med de banker och långivare som vi samarbetar med.
Vem vi söker:
Seniora/erfarna låneförmedlare till denna roll prioriteras starkt.
Hög aktivitetsnivå, struktur och ansvarstagande.
Stark kommunikativ förmåga och trivs med kundkontakt.
Vi erbjuder:
Garantilön + attraktiv provisionsmodell
Tillgång till de bästa långivarna på marknaden
Blandat utbud på leads - både befintlig kundbas och nykunds-försäljning
Nyrenoverat kontor invid Karlaplan på Östermalm
Karriärmöjligheter i en snabbväxande framtidsbank
Start - eller enligt överenskommelse.
Ansök antingen genom att ringa eller maila till:
Kristian Friebergkristian.frieberg@svensklaneformedling.se
070 778 01 78 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-03
kristian.frieberg@svensklaneformedling.se, 0707780178
E-post: kristian.frieberg@svensklaneformedling.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svensk Låneförmedling AB
(org.nr 556848-8240)
Banérgatan 13 (visa karta
)
115 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholm Kontakt
Chief Business to Consumer
Kristian Frieberg kristian.frieberg@svensklaneformedling.se 0707780178 Jobbnummer
9668341