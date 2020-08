Säljare inom klimatsmarta lösningar sökes till spännande bolag - 2Complete AB - Säljarjobb i Stockholm

2Complete AB / Säljarjobb / Stockholm2020-08-262020-08-26Brinner du för klimatfrågor, teknik och smarta lösningar? Är du även en driven, hungrig och affärsinriktad säljare som vill ta dig an en spännande roll där du säljer klimatsmarta lösningar mot fastighetsbranschen? Då har vi tjänsten för dig.I rollen som säljare hos vår kund är du ansvarig för att bearbeta nya och befintliga kunder inom bygg- och fastighetsbranschen (B2B). Du bedriver försäljning av samtliga av vår kunds lösningar inom främst Stockholm och Mälardalen. Du arbetar självständigt med försäljning via telefon, personliga möten, mässor och dylikt och du ansvarar för hela säljprocessen.Som säljare på hos vår kund är du med på en spännande resa för att bidra till ett mer hållbart klimat, såväl lokalt som globalt.Vår kund är en svensk ledande leverantör av fastighetsteknologi för återvinning, laddning, lagring, utvinning och distribution av återvunnen och förnybar termisk energi. De bidrar till en hållbar framtid genom att minska fastigheters behov av köpt och tillförd energi, samtidigt som de skapar en bättre inomhuskomfort. Deras unika innovativa produkter och cirkulära energisystem gör det möjligt för fastighetsägare att ta till vara på egen återvunnen och förnybar energi, med lägre kostnader, ökad hållbarhet och nöjdare hyresgäster som följd.Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av liknande roller, gärna inom fastighet och/ eller ventilation/ installation. Du har arbetat med komplex försäljning med långa säljprocesser och högt kundfokus. Du brinner för att arbeta kundnära och har förmågan att anpassa lösningar efter respektive kunds behov.Du uttrycker dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska. Du har en god systemkännedom och är avancerad användare av Office-paketet. B-körkort är ett krav.Som person är du driven, flexibel och förtroendeingivande. Du uppskattar att arbeta i ett högt tempo med många bollar i luften och många kontaktytor. Det är självklart för dig att ta ett stort individuellt ansvar och driva dina ansvarsområden självständigt. Vidare är du noggrann, strukturerad och du har en öppen och rak kommunikation samt är ödmjuk och prestigelös i din natur.Intresserad? Skicka in din ansökan snarast då urval sker löpande. Vid eventuella frågor om tjänsten hänvisar vi till ansvarig rekryteringskonsult Anna Magnusson på telefon 076- 869 30 48 eller anna@2complete.se . Intervjuer sker i augusti.Om 2Complete2Complete är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag som arbetar med personligt engagemang samt en passion för arbete och personal. Vår auktorisation i Kompetensföretagen ger oss i sin tur medlemskap i Almega och Svenskt Näringsliv.Det är för oss av yttersta vikt att de personliga förutsättningarna stämmer överens mellan kund och kandidat, likväl som kompetensen. För att uppnå detta vill vi som arbetar på 2Complete skapa en så nära och personlig relation med kunder och kandidater som möjligt. Ett arbete efter dessa riktlinjer skapar förtroende och trygghet, värden som är självklara för en lyckad rekryteringsprocess. Vi rekryterar och bemannar under tjänstemannaavtalet såväl som arbetaravtalet, allt från juniora tjänster till chefer och specialister.2Complete Group samt alla dess dotterbolag är auktoriserade medlemmar inom Kompetensföretagen, Almega samt Svenskt Näringsliv och har varit det sedan 2011.Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2020-10-312Complete AB5333691