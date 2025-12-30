Säljare inom hemelektronik Elon Ljud & Bild Lidingö
2025-12-30
, Solna
, Stockholm
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lidingö Foto Radio AB i Lidingö
Vi har funnits på ön i över 40 år och är en heltäckande leverantör av allt inom ljud, bild, foto, mobiltelefoni och data.
Arbetsbeskrivning: Som butikssäljare hos oss på Elon Ljud & Bild Lidingö kommer du att vara en viktig del av vårt team. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att inkludera:
Försäljning: Aktivt arbeta med försäljning av vårt breda sortiment av hemelektronikprodukter. Du kommer att hantera allt från TV-apparater och ljudsystem till mobiltelefoner, abonnemang och nätverksprodukter.
Kundservice: Ge våra kunder en förstklassig upplevelse genom att erbjuda personlig och professionell rådgivning. Du hjälper kunderna att hitta rätt produkter som passar just deras behov och önskemål.
Lagerhantering: Säkerställa att butiken är välfylld och att produkterna är korrekt exponerade. Du kommer också att hantera inkommande leveranser och lagerhållning.
Samarbete: Arbeta nära dina kollegor för att skapa en positiv och effektiv arbetsmiljö. Tillsammans strävar ni efter att uppnå butikens försäljningsmål och ge kunderna den bästa möjliga servicen.
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet av försäljning eller kundservice.
Har ett stort intresse för hemelektronik och teknik.
Är serviceinriktad och har en positiv inställning.
Har god kommunikationsförmåga och trivs med att arbeta i team.
Vi erbjuder:
En fast månadslön enligt Handels lönevillkor + möjlighet till individuell lönesättning.
En anställning på 100%.
Möjlighet att arbeta i en dynamisk och inspirerande miljö med trevliga kollegor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29
mail
E-post: lidingo@elonljudbild.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan säljare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lidingö Foto Radio AB
(org.nr 556229-0568)
Stockholmsvägen 54 (visa karta
)
181 32 LIDINGÖ Kontakt
Johan Nord Johan.nord@elonljudbild.se 0709854004 Jobbnummer
9665983