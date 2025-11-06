Säljare inom DVH Norra Stockholm
Sales Support Sweden AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-11-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sales Support Sweden AB i Stockholm
, Järfälla
, Södertälje
, Strängnäs
, Uppsala
eller i hela Sverige
VILL DU ARBETA PÅ SVERIGES LEDANDE SÄLJBOLAG?
VI EXPANDERAR OCH SÖKER 9 SÄLJARE
Sales Support fortsätter att växa tillsammans med våra uppdragsgivare/partners och söker nu 9 säljare. Vi söker säljare med lämplig bostadsort:
Helsingborg, Växjö, Göteborg, Uddevalla, Jönköping/Skövde, Norrköping/Linköping, Södertälje, Stockholm och Norra Stockholm.
Sista ansökningsdag är senast den 1 december 2025 men vi kommer intervjua efterhand så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag. Vill du veta mer om tjänsterna eller skicka in en ansökan på: https://career.salessupport.se/
Vi utökar och behöver förstärka vårt team med ytterligare säljare med lämplig bostadsort Norra Stockholm.Publiceringsdatum2025-11-06Om tjänsten
Du kommer inom ditt distrikt att ansvara för att sälja in nyheter och informera om kampanjer till butiker inom dagligvaruhandeln. Ditt arbete innebär också ansvar för budget, uppföljning och resultat. Du förväntas bygga långsiktiga relationer för att främja tillväxt och lönsamhet för såväl Sales Support som våra kunder och uppdragsgivare. Rollen kommer även att innebära kategori- och utrymmesanalyser där din uppgift blir att analysera våra produktkategorier för att kunna utveckla Sales Support position på butiksnivå.
Din bakgrund För att lyckas i din roll som säljare hos Sales Support behöver du ha arbetat som etablerad säljare och ha erfarenhet från försäljning samt goda kunskaper om branschen i stort. Vi ser också att du har en god analytisk förmåga. Har du arbetserfarenhet från dagligvaruhandeln är det meriterande. Vi ser gärna att du har gymnasieexamen.
Körkort för personbil (B) är ett krav då tjänsten innefattar resor med bil.
Som person är du en utåtriktad visionär med stor social kompetens. Du är förtroendeingivande och pålitlig med en god förmåga att skapa långsiktiga win-win relationer. Du värdesätter god struktur och bra planering samt har en stark egen drivkraft och tävlingsinstinkt. Företaget genomsyras av en stark laganda och våra medarbetare är alla ansvarstagande personer som tycker om att bidra till gruppens framgång. Vidare har du goda kunskaper i svenska språket och god förmåga att kommunicera. Vi förutsätter att du behärskar MS Office-paketets olika delar.
Vi erbjuder Vi erbjuder dig ett fartfyllt och spännande arbete i en dynamisk miljö med många kontaktytor. Våra medarbetare är vårt varumärke - därför ställer vi höga krav på vår personal och ger i gengäld goda utvecklingsmöjligheter och chansen att arbeta i ett entreprenörsdrivet företag med familjär stämning och stark gemenskap.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Övernattning kan vid enstaka tillfällen förekomma.
Låter detta intressant?
För mer information eller frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta HR, hr@salessupport.se
Sista ansökningsdag är 2025-12-01 Urval sker löpande.
Ansökningar sker endast via vår karriärsida där du laddar upp din ansökan med ditt CV och personliga brev. Notera att ansökningar som kommer in via mejl inte kommer att hanteras eller registreras i vårt rekryteringssystem. Varmt välkommen med din ansökan!
I denna rekrytering samarbetar vi med ett externt rekryteringsföretag och avböjer kontakt från andra rekryteringsföretag. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sales Support Sweden AB
(org.nr 556437-2968), https://salessupport.se/ Arbetsplats
Sales Support Kontakt
Jennie Knochenhauer Norén jennie.noren@salessupport.se Jobbnummer
9591102