Säljare inom bygg till Hällgren Nord
2025-09-10
Tjänstebeskrivning & erbjudande
Vill du ta nästa steg i karriären och vara med och bygga kundrelationer från grunden? Har du näsa för affärer, drivs av resultat? Då kan du vara den vi söker till vårt team som Säljare till Hällgren Nord AB!
Som säljare hos oss kommer du att spela en avgörande roll i vår fortsatta tillväxtresa. Din primära uppgift blir att identifiera nya affärsmöjligheter, boka möten och skapa starka relationer med nya kunder - både inom offentlig och privat sektor. Du kommer att sälja in våra tjänster inom bygg, rivning, sanering och entreprenad.
Vi tror på ett nära samarbete där du får stort stöd från ledningen men också frihet att forma dina egna arbetssätt. Hos oss är stämningen prestigelös, teamet hjälps åt, och vi har kul på vägen - men vi är också målmedvetna och tydliga med våra förväntningar.
I dina arbetsuppgifter ingår:
• Kartlägga nya affärsområden och potentiella kunder.
• Boka och genomföra kundmöten.
• Ta fram offerter i samarbete med projektledare.
• Följa upp leads och utveckla långsiktiga relationer.
• Representera Hällgren Nord vid branschträffar och nätverk.
Personprofil
Du är en självgående och driven person som trivs i en roll där du får ta ansvar. Du gillar att skapa kontakt, bygga relationer och är inte rädd för att plocka upp telefonen. Du är trygg i dig själv, har ett affärssinne och kan kommunicera tydligt med såväl hantverkare som beställare.
Vi tror att du har:
• Några års erfarenhet av försäljning, meriterande inom bygg, tekniska tjänster eller entreprenad.
• En stark vilja att skapa affärsmöjligheter och bygga upp något långsiktigt.
• Förmåga att jobba både strategiskt och operativt.
• Ett strukturerat arbetssätt
• B-körkort.
Meriterande om du har ett befintligt nätverk inom fastighetsbolag, kommuner, byggbolag eller liknande - men inget krav.
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Kontorstider med viss flexibilitet
Plats: Sollentuna eller utgå hemifrån med regelbundna kundbesök
Företagspresentation
Vi är ett mångsidigt företag som alltid har som främsta målsättning att leverera kvalitet och bra service till våra kunder. Vi tillhandahåller ett stort antal byggtjänster och kan bland annat bistå med rivning, sanering, renoveringsarbeten och totalentreprenad.
Tillsammans har vi hjälpt både företag och privatpersoner när de stått inför en renovering eller behövt få ett större projekt utfört. Vi besitter den rätta kunskapen för att slutföra varje uppdrag i tid samtidigt som vår erfarenhet och vårt kundfokus garanterar hög kvalitet på både arbetet och vår service. Vi värdesätter vår starka teamkänsla och ser till att samarbeta med skickliga arbetare som delar vår filosofi - att erbjuda den bästa möjliga servicen på marknaden. Ersättning
