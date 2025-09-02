Säljare i uppdrag av Google - Bli en del av vårt team!
2025-09-02
Vill du vara med och bygga framtidens digitala marknadsföring?
Vi söker nu engagerade och drivna säljare som vill utvecklas i ett framgångsrikt team med spännande uppdrag för Google och andra starka varumärken. Hos oss får du inte bara en arbetsplats - du får en plats att växa, utvecklas och verkligen trivas.
Därför ska du välja oss
Omfattande utbildning: Vi ger dig både teoretisk och praktisk utbildning i våra produkter och försäljningstekniker. Du får verktygen och stödet för att lyckas!
Stark gemenskap: Bli en del av ett härligt gäng med fantastiska kollegor. Vi arbetar tillsammans, inspirerar varandra och firar framgångar.
Tävlingar och belöningar: Delta i spännande tävlingar med chans att vinna presentkort, resor eller skönhets- och hälsoprodukter.
Centralt läge: Vi sitter mitt i Malmö vid Gustav Adolfs Torg - nära allt och med härliga lokaler.
Lyxfrukost varje fredag: Starta helgen med stil och energi tillsammans med teamet.
Trygga arbetstider: Måndag till fredag, kl. 08.30-16.30. Vi tror på balans mellan arbete och fritid.
Vi är en snabbväxande digital byrå grundad av säljare - för säljare. Som certifierade Google-fotografer och experter inom SEO, sociala medier och digital marknadsföring hjälper vi företag över hela Sverige att ta sin digitala närvaro till nästa nivå. Vårt fokus är att alltid ligga i framkant och leverera lösningar som inte bara syns, utan gör skillnad. Med hundratals framgångsrika projekt och en stark tillväxtresa framför oss är vi en partner att räkna med för företag som vill växa på riktigt.
Om rollen
Som innesäljare eller utesäljare hos oss blir du en central del av vår expansion. Du kommer att arbeta med marknadsledande lösningar som virtuella rundturer, SEO, sociala medier och Google-produkter - alltid i nära dialog med företag som vill växa på riktigt.
Vi erbjuder:
Attraktiv lönemodell med fast grundlön och höga provisionsnivåer
Karriärmöjligheter i ett företag som expanderar nationellt och internationellt
Utbildning och coaching för att utveckla din säljkompetens och digitala expertis
Resor i tjänsten och chansen att träffa kunder på plats runt om i Sverige
Ett starkt team där driv, energi och framgångskultur genomsyrar allt vi gör
Det här är rollen för dig som är hungrig på utveckling, älskar försäljning och vill vara med och bygga något stort tillsammans med oss.
Vi tror att du...
Har lätt för att skapa förtroende och bygga långsiktiga relationer
Drivs av resultat, mål och utmaningar - och gillar att vinna
Är en lagspelare som bidrar med energi, men också kan ta fullt ansvar själv
Har en positiv inställning och vill utvecklas i takt med företaget
Extra plus om du har erfarenhet av försäljning, service eller digitalt arbete (exempelvis sociala medier eller fotografering).
Vi rekryterar löpande - skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vår framgångsresa!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-15
