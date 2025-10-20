Säljare i Stockholm - Öppen ansökan!
2025-10-20
Är du en driven säljare som älskar att skapa resultat?
Vi söker löpande säljare för uppdrag hos våra kunder i Stockholm och närliggande områden.
Som säljare blir du en central del i kundens tillväxtresa. Du ansvarar för hela eller delar av försäljningsprocessen - från första kontakt till avslutad affär. Du jobbar med att identifiera kundbehov, bygga relationer och driva affärer framåt.
Kontakta och bearbeta nya och befintliga företagskunder
Genomföra kundmöten (digitalt och fysiskt)
Presentera erbjudanden och skräddarsy lösningar
Följa upp leads och hantera hela säljcykeln i CRM-system
Samarbeta nära med marknad och kundteam för att nå gemensamma målProfil
Erfarenhet av B2B-försäljning, mötesbokning eller liknande roll
Stark kommunikativ förmåga och förtroendeingivande personlighet
Resultatorienterad, självgående och engagerad
Flytande svenska och god engelska
Vi erbjuder
Matchning mot flera attraktiva företag i olika branscher
Fast lön + provision (beroende på uppdrag)
Coachning och kontinuerlig utbildning genom Saleshub
Möjlighet att växa inom försäljning och ledarskapSå ansöker du
Skicka in din öppna ansökan redan idag!
Vi går igenom alla ansökningar löpande och kontaktar dig när vi har ett uppdrag som matchar din profil och erfarenhet.
Ansök nu - vi ser fram emot att höra från dig!
